La polizia ha fatto irruzione in diverse case di proprietà del rapper Puff Daddy, ex di JLo accusato di traffici sessuali

Fonte: Getty Images Puff Daddy e Jennifer Lopez

Nelle ultime ore, i lussuosi appartamenti e le maestose ville a New York, Miami e Los Angeles di proprietà di Sean Combs, il rapper noto con gli pseudonimi di Diddy e Puff Daddy, sono state perquisite dagli agenti del dipartimento di Sicurezza interna degli Stati Uniti. Riserbo assoluto sul motivo delle perquisizioni, ma pare che il rapper, che in passato ha avuto una lunga relazione con Jennifer Lopez, sia coinvolto in traffici sessuali.

Tutte le accuse a Puff Daddy

Sono parecchie le cause che Puff Daddy, all’anagrafe Sean Combs, ha dovuto affrontare negli ultimi mesi, tutte con l’accusa di violenza sessuale e molestie. L’ultima, risalente a inizio marzo 2024, è stata mossa da un producer, che accusa il rapper di averlo aggredito e costretto a rapporti sessuali con prostitute. Anche l’artista Rodney Jones afferma di essere stato picchiato da Diddy mentre lavorano assieme.

A dicembre 2023, una querelante nota come Jane Doe ha intentato una causa con l’accusa di stupro, violenza e traffico sessuale. La vittima sarebbe stata stuprata durante un volo su un jet privato quando aveva 17 anni. E accuse simili sono arrivate anche dalla cantante Casandra Ventura, fidanzata di Combs per anni: l’azione legale si è conclusa con un velocissimo patteggiamento e un risarcimento economico dall’importo “segreto”.

Ancora, arrivano accuse da donne che hanno frequentato il rapper negli Anni ’90: tutte affermano di essere state violentante, a volte anche aggredite e drogate. E Puff Daddy nega qualsiasi coinvolgimento in tutte le cause intentate contro di lui.

Jennifer Lopez e tutte le ex famose di Puff Daddy

Sean Combs è uno dei rapper più noti e popolari del panorama musicale mondiale, è stato anche merito suo se il rap (quello puro e crudo) è riuscito a uscire dal ghetto raggiungendo la cima delle classifiche e i palchi più prestigiosi. Ricchissimo e all’apice del successo, Puff Daddy si è accompagnato nel corso degli anni a donne famosissime e di grande successo, tra cui Jennifer Lopez.

La prima compagna ufficiale di Combs è stata la stilista Misa Hylton, dalla relazione, nel 1993, è nato Justin, la separazione è arrivata poco dopo. Nel 1998, è nato il secondo figlio del rapper, Christian, nato dalla relazione con la modella Kim Porter. Anche in questo caso, la rottura ha fatto lesto seguito alla nascita del primo figlio, seppur i due hanno proseguito con anni di tira e molla.

Durante uno dei riavvicinamenti, Porter è diventata di nuovo mamma ma, mentre era in attesa dei gemelli D’Lila Star and Jessie James, nati a dicembre 2006, scoprì che il compagno aveva messo incinta una sua cara amica, Sarah Chapman. L’anno dopo, la relazione tra i due finisce definitivamente, ma prosegue una lunga amicizia fino alla prematura morte della modella, nel 2018.

Tra il 1999 e il 2001 Combs è stato il fidanzato ufficiale di Jennifer Lopez e, insieme, formarono la coppia d’oro del rap. Erano stilosi, glamour: vere icone di stile. Ma poco di più, la passione durò infatti ben poco, spenta dalle ripetute infedeltà del rapper. L’ultima fidanzata di Diddy è stata Casandra Ventura, nota con il nome d’arte Cassie, che nel 2023 ha fatto causa all’ex compagno per violenza sessuale, stupro e maltrattamenti.