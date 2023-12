Chi è Daddy Yankee, dalle canzoni più amate alla conversione

Fonte: Getty Images Daddy Yankee

I fan di Daddy Yankee devono fare i conti con una notizia che stupisce e porta con sé una vena di tristezza per gli amanti del reggaeton. Il cantante noto per successi come Despacito e Gasolina ha annunciato di voler lasciare il mondo della musica per cambiare vita e seguire la sua fede in Gesù. Ripercorriamo i suoi successi.

Daddy Yankee lascia la musica e si converte

Nonostante il reggaeton possa non piacere, è impossibile non aver mai sentito hit come Gasolina e Despacito. Successi internazionali che hanno la potenza di farci ballare nati dall’estro musicale del rapper portoricano Daddy Yankee. Ora, però, dopo anni di carriera i fan del cantante dovranno fare a meno della sua musica. Il cantante ha infatti deciso di lasciare il mondo dello spettacolo. Il motivo? La sua conversione a Gesù. Durante il suo ultimo concerto al Coliseum di Porto Rico ha annunciato agli spettatori di volersi ritirare.

“Gente mia, questo giorno per me è il più importante della mia vita e voglio condividerlo con voi perché vivere una vita di successo non è la stessa cosa che vivere una vita con uno scopo.” Il cantante ha poi proseguito dicendo di essere riuscito a colmare un vuoto che sentiva da tempo, che la ricchezza e il successo non erano riusciti a evitare. “Devo confessare che quei giorni sono finiti. Qualcuno è riuscito a riempire quel vuoto. Che vantaggio avrà un uomo a guadagnare il mondo intero, ma a perdere la sua anima? Per questo stasera riconosco e non mi vergogno di dire al mondo intero che Gesù vive in me e che io vivrò per lui.”

Chi è Daddy Yankee

Daddy Yankee, pseudonimo di Ramón Luis Ayala Rodríguez, è un cantante di reggaeton nato a San Juan nel 1977. Amante della musica fin da bambino, ha iniziato a scrivere all’età di tredici anni. Una passione che è poi diventata la sua carriera, nonostante il cantante, inizialmente, volesse diventare un giocatore della Major League di Baseball: sogno svanito a causo di un grave incidente che non gli ha permesso di continuare la carriera sportiva. Nel 1995 ha iniziato la sua carriera come rapper pubblicando No Mercy, il suo primo album.

Dopo i dischi El cartel e El cartel II, il rapper è riuscito a raggiungere il successo internazionale grazie alla pubblicazione di Barrio Fino nel 2004. Un album che gli ha permesso di vincere diversi premi e una nomination per i Latin Grammy. A portare il suo nome tra i grandi del reggaeton anche in Italia è stato il brano Gasolina, tormentone parte proprio del disco del 2004 e la sua collaborazione con Luis Fonsi nel 2017, da cui è nato il singolo Despacito: la prima canzone in lingua spagnola a raggiungere il numero 1 della Billboard Hot 100, record detenuto da Macarena dal 1996. Una carriera incredibile, che finisce con il suo ultimo disco, Legendaddy. Parlando di questa decisione, il cantante ha voluto ringraziare i fan di tutto il supporto: “Questa carriera è stata come una maratona finalmente vedo il traguardo. Ora mi godrò tutto quello che mi avete dato. La gente dice che ho reso questo genere globale, ma siete voi che mi avete dato le chiavi per aprire le porte che l’hanno portato al successo in tutto il mondo”. Un successo che continueremo a vivere grazie a tanti altri grandi del reggaeton, come Shakira, Pitbull e Rosalia.