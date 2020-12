Non è la Rai, Pamela Petrarolo mamma: è nata Futura

editato in: da

Le mamme (e papà) vip del 2020

Pamela Petrarolo è diventata mamma per la terza volta. L’ex volto di Non è la Rai ha dato alla luce la piccola Futura, annunciando il lieto evento con una foto pubblicata su Instagram. Nello scatto la cantante indossa la mascherina e stringe fra le braccia la neonata. “Benvenuta al Mondo Futura – si legge -. Sei il miracolo più bello del mondo. La tua Mamma….3 figlie Femmine, mi sento Forte accanto a voi. Ps: Futura, ti confido una cosa, tuo Papà Giovanni ha pianto come un bimbo. 6/12/20 3260 kg di Amore”.

Pamela, 44 anni, è già mamma di due bambine, Angelica e Alice, frutto del matrimonio con Gianluca Pea. La showgirl aveva annunciato la gravidanza a Pomeriggio Cinque. Nel salotto di Barbara D’Urso la Petrarolo si era commossa rivelando che avrebbe avuto un’altra figlia dal compagno Giovanni. “Sono scoppiata in lacrime dalla felicità – aveva detto raccontando il momento in cui aveva scoperto di essere incinta -: in quel momento non lo stavamo cercando, anche se lo desideriamo tantissimo […] A Giovanni ho detto: ‘Quest’anno non ti ho fatto l’uovo’. Gli ho fatto vedere il test, si stava strozzando con il salame che stava mangiando. Per lui è la prima volta, è felicissimo”.

Futura è la terza figlia di Pamela Petrarolo. Ad attenderla con ansia non solo papà Giovanni e mamma Pamela, ma anche le sue sorelline. Alice, nata nel 2003, e Angelica, arrivata nel 2016, entrambe avute da Gianluca Pea, l’uomo che l’ex star di Non è la Rai aveva sposato nel 2001. Amatissima dal pubblico per la sua energia e il grande talento, Pamela ha alle spalle una lunga carriera iniziata a soli 13 anni nello show di Gianni Boncompagni. Cantante di successo, nel 2006 aveva preso parte alla terza edizione de La Fattoria, diventando un personaggio televisivo molto amato, spesso ospite dei salotti di Barbara D’Urso. Nella sua carriera ha inoltre pubblicato tre album: Io non vivo senza te, Niente di importante e A metà. Fra i tanti vip e fan che hanno voluto lasciare un commento allo scatto Instagram con futura anche Miriana Trevisan, sua amica dai temi di Non è la Rai.