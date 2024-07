Pamela Anderson al naturale al mare: la sua missione di autenticità

Pamela Anderson ancora senza trucco a Saint Tropez. L'attrice prosegue nel suo volersi mostrare per come è davvero, senza filtri e senza inganno

Ad un anno dalle sue prime apparizioni in pubblico, sui red carpet più importanti, senza un filo di trucco, Pamela Anderson prosegue nella sua missione di autenticità.

L’attrice californiana, classe 1967, che negli anni ’90 ha incarnato il sogno erotico maschile per eccellenza, forme generose strizzate in costumi e abiti succinti, capelli biondo platino e trucco marcato, superati gli “anta” ha invertito la tendenza. In un momento in cui molte sue colleghe non si rassegnano alle rughe e al passare inevitabile del tempo, Pamela ha scelto di andare controcorrente, fregandosene di trucco, ritocchini e filtri di varia natura, presentandosi al mondo nella maniera più naturale possibile. No trucco, no parrucco, no tacco, abiti comodi e spesso oversize. La bagnina più sexy e provocante degli anni ’90 ha lasciato con serenità il posto ad una bella cinquantenne, apparentemente in pace con la sua età.

Fonte: IPA

Pamela è diventata una paladina del make up free, della vita sana, dell’ healthly declinato su ogni aspetto. Lei, che era stata la regina della provocazione (chi non ricorda lo scandalo dei suoi filmini erotici con l’allora marito Tommy Lee), delle relazioni peccaminose e complicate, dei red carpet scandalosi, oggi è l’unica che si presenta agli eventi più importati, dagli Oscar al Met Gala, struccata e super vestita. Che di questi tempi è già una rarità.

Fotografata in questi giorni a Saint Tropez, dove si trova in vacanza, Pamela appare nuovamente senza trucco, scalza, look total white gonnellone e maglietta e capelli naturali. Bohémien e bellissima. Go, Pam, go…