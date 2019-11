Chi è Mercedesz, la figlia di Eva Henger

editato in: da

Mercedesz è la figlia di Eva Henger, ex moglie del produttore Riccardo Schicchi ed ex star di film per adulti. Classe 1991, la giovane è nata a Roma, pochi mesi dopo le nozze fra i genitori. Ha studiato in Italia, dove la sua infanzia, anche a causa del lavoro della madre, è stata segnata dal bullismo.

In seguito si è trasferita a Londra dove ha conseguito la laurea in psicologia, prima di tornare nuovamente in Italia. Il suo sogno è sempre stato quello di lavorare nel mondo del cinema, non a caso è apparsa come comparsa nel film Gangs of New York di Martin Scorsese. In seguito ha recitato in numerose pellicole fra cui Torno a vivere da solo di Jerry Calà.

Nel 2016 ha raggiunto la grande notorietà partecipando all’Isola dei Famosi e prendendo parte a diverse trasmissioni di Barbara D’Urso. Mercedesz ha sempre avuto un ottimo rapporto con Eva Henger, che però si è incrinato quando ha iniziato una relazione con Lucas Peracchi.

L’ex attrice infatti ha accusato l’ex tronista di violenza fisica e psicologica nei confronti della figlia, rilasciando diverse interviste nel corso di Domenica Live. “All’inizio io e mio marito abbiamo accolto Lucas, era molto educato e si comportava bene – aveva raccontato la Henger alla D’Urso -. Poi, già dopo due mesi, ho saputo che lui aveva alzato le mani su mia figlia, le aveva rotto il telefono, l’aveva lasciata in mezzo alla strada”.

La figlia e Lucas Peracchi avevano replicato, affermando che si trattava di accuse false e di bugie. In questi giorni Mercedesz è tornata nuovamente nel salotto di Barbara D’Urso per parlare di Riccardo Schicchi. La giovane infatti ha affermato di aver scoperto che il produttore non era il suo papà biologico, nonostante l’abbia cresciuta e amata come una figlia.

“Quando mia madre me lo ha detto lo ricordo come un episodio brutto – ha spiegato a Live – Non è la D’Urso -. Ho un cognome diverso da quello di mio fratello e ho sempre avuto dei dubbi, poi a scuola mi facevano domande e quando chiedevo a mia madre lei mi diceva che era un’usanza ungherese, mi diceva che avevo il secondo nome di mio nonno. Poi a 17 anni ho scoperto la verità”.

“Io ho sempre avuto un padre e non sono curiosa di incontrare una persona che non si è mai fatta viva fino ad adesso – ha concluso la figlia di Eva Henger -. Io l’ho sentito al telefono quando avevo 17 anni, mia madre mi ha dato il telefono, lui si è messo a ridere perché parlavo male ungherese e poi mi ha detto che non aveva soldi da darmi. [..] Lui ha una famiglia in Germania, credo di avere dei fratellastri. Non li voglio incontrare. La mia famiglia, so qual è”.