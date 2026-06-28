Il pilota Pecco Bagnaia e la moglie Domizia Castagnini sono diventati genitori per la prima volta, il tenero annuncio al MotoGP

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Pecco Bagnaia

Dolce sorpresa al MotoGP di Assen. Ai box, accanto a pneumatici, bolidi e tute, è stato avvistato un piccolo paio di scarpette azzurre. Appartengono al bebè – il cui nome è ancora top secret – di Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati è diventato genitore per la prima volta assieme alla moglie Domizia Castagnini.

Pecco Bagnaia papà per la prima volta

Per Pecco Bagnaia, il motociclista che corre da due anni con Ducati, inizia una nuova vita. Il pilota è pronto a lasciare l’attuale scuderia per passare in casa Aprilia. “Credo nel nuovo progetto. In Ducati ho vissuto i ricordi più belli della mia carriera. Sono stato in rosso 8 anni, ora sono davvero contento per quello che succederà” ha commentato, ma la novità più grande non arriva in pista.

Proprio in questi giorni Pecco ha vissuto la gioia più grande: è diventato papà per la prima volta. Il tenerissimo annuncio è arrivato proprio nel corso del MotoGP d’Olanda, tenutosi ad Assen. Nel box sono comparse delle minuscole scarpette azzurre e un peluche, sotto un festone che riportava una scritta che non lascia alcun dubbio: “Benvenuto”. Il pilota diventa genitore assieme a Domizia Castagnini, la fashion buyer sposata due anni fa.

Top secret il nome del bebè, che è un maschietto. Così come segreta era stata a lungo tenuta la gravidanza di Domizia. Soltanto a fine maggio, rispondendo alla domanda di un giornalista dopo la gara al Mugello, Bagnaia si era sbottonato, rivelando che quello in arrivo sarebbe stato “un bambino con tanti zii, se qualche giorno sarò un po’ stanco lo affiderò al Bez…”. Il Bez, alias Marco Bezzecchi, grande amico e compagno di pista di Pecco.

La storia d’amore con Domizia Castagnini

Quella tra Pecco Bagnaia, considerato l’erede di Valentino Rossi, e Domizia Castagnini è una delle storie d’amore più belle del motorsport, iniziata come un’amicizia. Entrambi di Torino, si conoscono da sempre, lei è tra le più care amiche di Carola, sorella del pilota. L’amore è scoppiato nel 2016, durante una vacanza della famiglia di lei a Pesaro, dove il centauro si è trasferito per lavoro ancora 16 anni.

Per il primo appuntamento tornarono a Torino, scalando il Monte dei Cappuccini. E fu proprio di fronte allo stesso panorama che, 6 anni dopo, lui le chiese di diventare sua moglie. Il matrimonio arriva nel 2024, con una grande festa nel Duomo di Pesaro, di cui Pecco è diventato cittadino onorario e dove lui e Domizia hanno iniziato una nuova vita da marito e moglie. La cerimonia fu da favola, seguita da una festa pazzesca e piena di campioni: c’erano Valentino Rossi e Gimbo Tamberi, mentre Cesare Cremonini cantava e lo chef star Massimo Bottura pensava alla cena.

Lui raccontò di “averla sempre voluta” fin dalla prima volta che la vide giocare con le bambole da bambini. Lei è consapevole “del supporto essenziale che riusciamo a darci a vicenda. Per quanto privilegiati, i problemi arrivano lo stesso e lui è il più bravo nelle situazioni difficoltose perché riesce a trasmettermi positività e forza”. E con l’arrivo del loro primo piccolo, questa favola d’amore non potrà che aggiungere nuovi entusiasmanti capitoli.