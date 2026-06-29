Ambra Arpino, chi è la moglie di Graziano Rossi

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Graziano Rossi

Ambra Arpino è la moglie di Graziano Rossi, papà del celebre motociclista Valentino Rossi. La donna, convolata a nozze pochi giorni fa con il compagno di lunga data, si è ritrovata al centro di un caso mediatico in seguito ad alcune accuse a lei mosse dal campione di Moto GP.

Chi è Ambra Arpino, la moglie di Graziano Rossi

Ambra Arpino è originaria di Terni e ha 54 anni. La donna lavora come dirigente di un ente pubblico, di cui non è noto il nome, e ha raccontato di condurre un’esistenza molto semplice, fatta di lunghe giornate in ufficio e nessuna velleità di stare sotto i riflettori. Capelli biondi e occhi chiari, Ambra è la compagna di Graziano Rossi da quasi 20 anni.

La donna si è ritrovata, suo malgrado, al centro di un vero e proprio caso mediatico quando Valentino Rossi, figlio del suo futuro marito, la denunciò per circonvenzione di incapace e l’accusò di aver sottratto 200mila euro dal conto del padre.

Il procedimento penale nei confronti della donna, tuttavia, è stato archiviato dal GIP di Pesaro, e Ambra e Graziano sono finalmente riusciti a coronare il loro sogno d’amore. Anche dopo il sì, la situazione è apparsa tutt’altro che distesa: “Chi sbaglia paga. Mi hanno reso la vita un inferno anche sotto il profilo del lavoro. Sono stata diffamata e umiliata. Su di me un sacco di menzogne, per cui prima di partire per il viaggio di nozze, incontriamo i nostri avvocati e poi vediamo come muoverci. Voi cosa fareste al posto mio?” ha dichiarato la neosposa in un’intervista post-nozze. Insomma, il carattere di certo non le manca.

Il matrimonio di Graziano e Ambra Arpino

Graziano Rossi e Ambra Arpino si sono sposati nel corso di una cerimonia per pochi intimi nella Chiesa del conventino di Monteciccardo, in provincia di Pesaro Urbino. Amici e parenti della coppia si sono dati appuntamento per celebrare i neosposi, ma tra i presenti, purtroppo, non c’era Valentino Rossi.

L’assenza del nove volte campione del mondo di Moto GP ha fatto chiacchierare: lo sportivo, al momento, non ha un rapporto idilliaco con suo padre, anche in virtù della denuncia presentata nei confronti della sua compagna Ambra, accusata di circonvenzione di incapace. Un procedimento giudiziario tuttavia archiviato, che ha permesso alla coppia, insieme da quasi 20 anni, di pronunciare il fatidico sì.

“Questi ultimi tre anni sono stati un massacro per noi. Graziano è stato visitato in continuazione da psichiatri, gli era stata diagnosticata addirittura una malattia degenerativa da un primario di neurologia ma poi è stato smentito da tutti gli altri medici visto che sta bene”, aveva dichiarato Ambra al Resto del Carlino.

Per Valentino, tuttavia, la donna non ha mai utilizzato parole particolarmente dure: “È il figlio del mio futuro marito e quindi sarà invitato e sarà il benvenuto al nostro matrimonio. Io l’ho sempre ammirato come pilota, sono stata sempre una sua tifosa. Veramente un grande pilota. Ma questa non è una corsa”. Che si tratti o meno di una gara una cosa è certa: in quest’occasione, hanno vinto Ambra e Graziano.