Ambra Angiolini e l’amore per Pico Cibelli: “Lavorava con il mio ex Renga”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ambra Angiolini

Ambra Angiolini racconta per la prima volta l’amore per Pico Cibelli, suo nuovo fidanzato e noto produttore che ha collaborato anche con Francesco Renga, storico ex compagno dell’attrice.

Ambra Angiolini racconta l’amore per Pico Cibelli

Ambra Angiolini ha spiegato di aver conosciuto Pico Cibelli diversi anni fa perché lavorava proprio con Francesco Renga. “Ma le nostre vite non si sono mai davvero intrecciate – ha confessato al settimanale F -. Poi, come succede, ci siamo persi di vista”.

I due si sarebbero avvicinati grazie ad un commento sui social che avrebbe particolarmente colpito l’attrice. “Durante un podcast sull’amore ho capito una cosa mentre la stavo dicendo – ha affermato -. Mi sarebbe piaciuto innamorarmi di qualcuno per come sta al mondo”.

La frase, pubblicata online, sarebbe stata immediatamente commentata da Cibelli che avrebbe scritto: “Difficile. Ma incredibilmente giusto”. Da lì sarebbe nato tutto: “Abbiamo tolto difficile al commento lasciando incredibilmente giusto”, ha spiegato Ambra.

La Angiolini ha confessato di essere molto felice e di aver trovato finalmente l’equilibrio che cercava in amore. “Quando trovi un’anima affine alla tua non devi inseguirla e non devi aspettarla, te la ritrovi accanto – ha svelato -. E allora tutto quello che porta con sé, i figli, gli amici, la sua storia e le sue abitudini, non diventa qualcosa da far combaciare”.

Ambra ha rivelato di non aver provato un amore così forte dopo la fine della sua storia d’amore con Francesco Renga. L’attrice e il cantante sono stati legati dal 2003 al 2015 e dal loro amore sono nati due figli: Jolanda e Leonardo. Una storia importante e un legame che non si è mai spezzato, tanto che ancora oggi i due sono molto amici e si frequentano spesso.

“La scoperta più grande è la quotidianità – ha confessato -. Dopo il padre dei miei figli, Francesco Renga, non l’avevo più condivisa con nessuno”.

L’ex ragazza di Non è la Rai è innamoratissima di Pico Cibelli di cui apprezza soprattutto “il sorriso che porta via la negatività meglio del palo santo. Io, di contro, spero di essere la sua salvia bianca”. Infine ha spiegato di essere stata sè stessa con lui da subito: “Mi ha vista struccata dal primo giorno”.

Gli amori di Ambra Angiolini

L’amore per Pico Cibelli rappresenta un nuovo capitolo nella vita di Ambra Angiolini. Dopo l’addio a Francesco Renga, con cui è rimasta in ottimi rapporti, l’attrice è stata legata per ben quattro anni a Massimiliano Allegri.

Una storia, quella con l’allenatore, terminata con dolore a causa di un tradimento e dell’attenzione morbosa dei media per la sofferenza di Ambra. Dal 2022 al 2024 invece la Angiolini è stata legata ad Andrea Bosca, attore conosciuto sul set della serie Protezione civile.

Poi l’incontro con Pico Cibelli e la scoperta di un amore diverso dagli altri che ha regalato ad Ambra tutto ciò che desiderava. La storia d’amore, tenuta inizialmente segreta, è stata poi svelata, a poco a poco, su Instagram, fra foto di coppia, apparizioni al concerto di Sal Da Vinci e dichiarazioni romantiche.