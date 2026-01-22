Valentino Rossi, papà Graziano lo attacca: “Ha bisogno dei miei soldi”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Valentino Rossi

Lo scontro fra Valentino Rossi e suo padre Graziano è ormai di dominio pubblico. Dopo la denuncia del campione fatta nei confronti della compagna del padre, il signor Rossi ha deciso di rispondere, svelando la sua verità.

L’attacco di papà Graziano a Valentino Rossi

Intervistato da Dentro la Notizia, il signor Graziano Rossi, papà di Valentino e colui che gli ha trasmesso la passione per le due ruote, ha voluto replicare al figlio. I fatti a cui si fa riferimento risalgono a qualche settimana fa quando Valentino Rossi ha deciso di presentare una denuncia presso la procura di Pesaro nei confronti di Ambra Arpino, compagna del padre.

L’accusa? Circonvenzione d’incapace. Secondo lo sportivo la donna negli anni avrebbe prelevato del denaro dal conto del padre, arrivando alla cifra di 200mila euro. Sia Graziano Rossi che Ambra Arpino, che l’uomo sposerà quest’estate, sono intervenuti nella trasmissione di Canale 5.

“Non devo assolutamente giustificare se ho contribuito al pagamento di una parte del mutuo della casa della mia compagna nella quale spesso vivo – ha detto Graziano Rossi -. Oggi con fiducia attendo che la magistratura possa valutare i fatti con serenità e completezza facendo emergere la verità”. L’uomo ha poi attaccato Valentino Rossi, spiegando:“Punta ai miei soldi per una serie di parentele che deve gestire e perché i suoi non li vuole toccare”.

La guerra in casa Rossi

Graziano ha poi ricordato quando nel 2024 Valentino Rossi venne nominato suo amministratore di sostegno. “Valentino mi ha messo l’amministratore di sostegno con un trabocchetto – ha raccontato -. È venuto a casa e mi ha fatto firmare con l’inganno, dicendomi che era una cosa che fanno tutti. Io ci sono cascato, ma sono poi riuscito a liberarmi.”

“Era un momento in cui ero particolarmente debilito a causa di un’operazione che ha avuto anche complicazioni – ha spiegato -. Valentino e i suoi collaboratori mi hanno convocato per farmi firmare un foglio dicendomi che era una cosa che facevano tutti e non avrebbe avuto alcuna conseguenza, Uscivo da quattro ricoveri e due operazioni e fidandomi di mio figlio firmai senza sapere quali sarebbero state le conseguenze”.

Anche Ambra Arpino, compagna di Graziano, è intervenuta, affermando che inviterà Valentino Rossi al loro matrimonio: “Circonvenzione d’incapace? Non esiste. Inviteremo Valentino al matrimonio e speriamo che venga”.

Graziano non si è limitato a criticare Valentino, ma ha anche parlato di Clara, la sorella minore del campione, nata dal secondo matrimonio dell’uomo: “Valentino e Clara qui da me non sono mai venuti in circa vent’anni, mai. Non sono mai venuti qui da me. Non sono io che mi sono allontanato”.

La vicenda dunque si fa sempre più intricata, soprattutto dopo le dichiarazioni di Stefania Palma, mamma di Rossi, che qualche giorno fa aveva parlato di un clima familiare teso e di un allontanamento che era stato causato proprio da Ambra Arpino. “Una storia molto brutta e devo dire che mio figlio ha fatto di tutto per riallacciare i rapporti con il padre -, aveva detto -. Per Natale ci si è sempre visti tutti quanti assieme a tavola. Tutto questo è terminato quando quella donna è entrata in casa di Graziano”.