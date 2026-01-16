Graziano Rossi, chi è il padre di Valentino

Graziano Rossi è il padre di Valentino Rossi, al suo fianco sin dagli esordi e pilota di alto livello.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Graziano Rossi

Graziano Rossi è il padre di Valentino Rossi, accanto al campione sin dai suoi esordi e colui che gli ha trasmesso la passione per le moto e la velocità. I due hanno avuto sempre un legame fortissimo, incrinato nell’ultimo periodo da alcune vicende giudiziarie.

Chi è Graziano Rossi, la carriera e la vita privata

Graziano Rossi è una figura centrale nella storia del motociclismo italiano, famoso non solo per essere il papà di Valentino Rossi, ma anche per essere stato un pilota di alto livello nel Motomondiale negli anni Settanta e Ottanta. Nato il 14 marzo 1954 a Pesaro, Graziano ha coltivato fin da giovanissimo una profonda passione per le moto che lo ha portato a intraprendere una carriera agonistica caratterizzata da talento, spettacolarità e un pizzico di ribellione.

IPA

La sua avventura nel motomondiale inizia nel 1977 quando esordisce con una Suzuki 500 in un team privato. Da lì costruisce una carriera avvincente nella classe regina e nelle cilindrate minori. Il momento di maggiore successo arriva nel 1979, anno in cui nasce suo figlio Valentino. In quella stagione Graziano corre con la Morbidelli 250 e ottiene risultati straordinari, vincendo tre Gran Premi consecutivi e chiudendo il mondiale al terzo posto nella classe 250.

Negli anni successivi partecipa anche alla classe regina 500, dove colleziona alcuni podi e dimostra la sua grinta in pista. La sua carriera si interrompe negli anni Ottanta a causa di un grave incidente a Imola. Dopo aver appeso il casco al chiodo, Graziano mantiene un legame profondo con il mondo dei motori, cimentandosi anche nel rally e in altre competizioni.

Il ruolo di Graziano nella vita di Valentino è stato fondamentale: è stato lui a trasmettergli la passione per le corse, portando Valentino prima sui go-kart e poi sulle minimoto, e accompagnandolo nei primi passi verso una delle carriere più leggendarie nella storia del motociclismo.

“Tutte le nostre comunicazioni riguardano principalmente le moto e, quando ero piccolo, i nostri giochi contemplavano sempre i motori. Non abbiamo mai giocato a calcio insieme – aveva spiegato qualche tempo fa Valentino -. Per me è un’icona. Non mi ha spinto a correre, anche se la sua influenza è stata importante. Ho sempre voluto guidare dopo averlo visto all’opera”.

Lo scontro fra papà Graziano e Valentino Rossi

Negli ultimi anni papà Graziano e Valentino Rossi però si sono allontanati per via di una contesa legale. Tutto è iniziato nel 2024, quando Valentino ha chiesto e ottenuto di essere nominato amministratore di sostegno del padre Graziano, allora 71enne, sostenendo che l’uomo fosse in condizioni di fragilità tali da non poter gestire autonomamente i propri affari.

Durante quel periodo, Valentino ha scoperto che dal conto bancario del padre erano stati prelevati circa 200 mila euro. Secondo il campione, tali somme sarebbero state sottratte dall’attuale compagna di Graziano, approfittando della presunta vulnerabilità dell’uomo.

Nel marzo 2025 Graziano ha chiesto al tribunale di revocare l’amministrazione di sostegno, sostenendo di essere ancora in grado di intendere e di volere. Il giudice civile di Pesaro ha accolto questa richiesta e ha tolto l’incarico a Valentino, che non ha fatto appello contro quella decisione.

In risposta a ciò, il pilota ha denunciato la compagna del padre per il reato di “circonvenzione di incapace”, accusandola di aver approfittato di Graziano sottraendo somme di denaro dal suo conto negli ultimi dodici anni di relazione.