Valentino Rossi, suo padre Graziano si sposa e lui non va al matrimonio

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IPA Valentino Rossi assente al matrimonio di papà Graziano

Un matrimonio segna spesso l’inizio di un nuovo capitolo, ma può anche riportare a galla rapporti che sembrano ancora lontani dal ritrovare un equilibrio. Dopo mesi tutt’altro che semplici, per Graziano Rossi, padre di Valentino, è arrivato il momento di voltare pagina.

L’ex pilota ha sposato la compagna Ambra Arpino in una cerimonia intima nelle Marche. A far discutere, infatti, è stata soprattutto l’assenza di Valentino Rossi, che ha scelto di non prendere parte alla cerimonia.

Graziano Rossi ha sposato Ambra Arpino, ma senza Valentino

Dopo un periodo tutt’altro che semplice, il loro giorno speciale è finalmente arrivato. Graziano Rossi e Ambra Arpino sono diventati marito e moglie con una cerimonia celebrata nella chiesa del conventino di Monteciccardo, in provincia di Pesaro Urbino. Una celebrazione raccolta, condivisa con parenti e amici più stretti, lontana dai riflettori.

Sfortunatamente però, non tutti i familiari hanno deciso di esserci: tra gli invitati, infatti, mancava Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo non ha preso parte alle nozze del padre, un’assenza che non è passata inosservata alla luce di quanto accaduto negli ultimi tempi all’interno della famiglia.

Il matrimonio è arrivato pochi giorni dopo la conclusione della vicenda giudiziaria che aveva coinvolto Graziano Rossi e Ambra Arpino. L’accusa di presunta circonvenzione di incapace nei confronti della donna è stata infatti archiviata, permettendo alla coppia di celebrare le nozze come previsto.

Graziano e Valentino Rossi, mesi difficili prima del matrimonio

Quello celebrato nelle Marche rappresenta il coronamento di una relazione che va avanti da tempo. Graziano Rossi e Ambra Arpino avevano già annunciato da tempo la volontà di sposarsi e, nelle settimane precedenti al sì, la futura sposa aveva raccontato di aver ormai definito ogni dettaglio della cerimonia, dalla data alla location, scegliendo di festeggiare questo momento con le persone più care.

Per Graziano Rossi si tratta di un passo importante, arrivato dopo un lungo percorso condiviso con Ambra Arpino. Nel tempo i due hanno costruito una vita insieme e, nonostante le difficoltà affrontate negli ultimi mesi, hanno deciso di portare avanti il progetto di diventare marito e moglie, senza rinunciare al giorno che avevano immaginato e organizzato da tempo.

L’attesa per il matrimonio, però, si è intrecciata con una fase complessa per la famiglia Rossi. La denuncia presentata da Valentino nei confronti di Ambra Arpino aveva acceso i riflettori sul rapporto tra padre e figlio, dando vita a una vicenda giudiziaria che si è conclusa con l’archiviazione dell’accusa e con il riconoscimento della piena capacità di intendere e di volere di Graziano Rossi.

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“In questi ultimi anni complicati e difficili, sono stata accusata di un reato gravissimo. La circonvenzione di incapace. Ho affrontato il peso delle accuse con dignità e serenità, non ho mai smesso di credere alla verità ed alla giustizia”, ha raccontato Ambra qualche giorno prima delle nozze a Il Resto del Carlino.

L’assenza di Valentino Rossi, che sembra fosse stato comunque invitato, è però diventata uno degli aspetti più commentati della giornata, riportando inevitabilmente l’attenzione sul rapporto con il padre. Un legame che, almeno pubblicamente, sembra attraversare ancora una fase di distanza, proprio nel giorno che avrebbe dovuto riunire tutta la famiglia.