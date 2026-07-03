Stefano Accorsi di nuovo papà, quinto figlio in arrivo per l’attore

Stefano Accorsi ha annunciato di aspettare il quinto figlio. Le parole condivise insieme alla moglie Bianca Vitali in un tenero post sui social

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Paola Landriani

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Stefano Accorsi di nuovo papà, quinto figlio in arrivo per l’attore
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Stefano Accorsi e Bianca Vitali presto genitori

Per Stefano Accorsi è tempo di una nuova, dolcissima avventura: l’attore diventerà presto papà per la quinta volta.

Ad annunciarlo è stato proprio l’attore insieme alla moglie Bianca Vitali con un tenero post pubblicato su Instagram.

Una notizia che ha subito raccolto gli auguri di amici, colleghi e fan e che segna l’inizio di un nuovo capitolo per una delle coppie più amate e riservate dello spettacolo italiano.

La coppia è pronta ad accogliere un nuovo bebè, aggiungendo un altro tassello a una famiglia che negli anni è cresciuta con grande complicità.

Stefano Accorsi diventa papà per la quinta volta

“Anche se sembriamo in due, siamo in tre…”. È con queste parole che Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto di condividere una delle notizie più belle della loro vita: presto diventeranno di nuovo genitori.

Ad accompagnare l’annuncio, una tenera foto che li ritrae abbracciati, mentre sorridono all’obiettivo e al futuro che li vede protagonisti. Un annuncio nel loro stile che in poche ore ha raccolto migliaia di like e decine di messaggi di auguri da parte di amici, colleghi e fan.

 

Per la coppia si tratta del terzo figlio insieme dopo Lorenzo e Alberto. Ma, prima ancora di conoscere Bianca, Stefano Accorsi era già papà di Orlando e Athena.

Il bambino (o la bimba) in arrivo renderà quindi l’attore padre per la quinta volta, aggiungendosi a una famiglia che negli anni è cresciuta lontano dal clamore, ma senza rinunciare a condividere, di tanto in tanto, i momenti più importanti.

La storia d’amore tra Stefano Accorsi e Bianca Vitali

La storia d’amore tra Stefano Accorsi e Bianca Vitali è iniziata nel 2013 sul set della serie 1992. Lei, modella e attrice milanese, è figlia del giornalista Aldo Vitali, e all’interno della serie ha interpretato Amanda.  Tra i due è scattata subito un’intesa che si è trasformata in una relazione solida, nonostante una certa differenza d’età.

Ospite di Verissimo, Accorsi aveva raccontato cosa lo aveva colpito fin dall’inizio della donna che sarebbe poi diventata sua moglie: “Quando l’ho conosciuta, una cosa che mi ha colpito è che sapeva chi fossi, ma non è che fosse una fan di me o del mio lavoro. Quindi è stato subito un rapporto abbastanza paritario, è difficile rapportarsi con persone che mi mettono sul piedistallo. Lei non l’ha fatto, anzi”. Un equilibrio che ha contribuito a costruire un rapporto autentico e lontano dalle dinamiche legate alla popolarità.

La coppia ha sempre preferito vivere il rapporto con grande discrezione. Dopo il matrimonio, celebrato nel 2015, sono arrivati Lorenzo e Alberto, i due figli che hanno allargato la famiglia. Per Accorsi, invece, il bambino in arrivo sarà il quinto: l’attore è già papà dai primi anni 2000, quando sono nati Orlando e Athena dalla lunga relazione, poi chiusa, con la modella Laetitia Casta.

Oggi la coppia condivide solo raramente scorci della quotidianità, motivo per cui l’annuncio della gravidanza è stato accolto con ancora più entusiasmo da chi li segue da tempo. Tra qualche mese, la loro famiglia sarà ancora più allegra e numerosa.

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