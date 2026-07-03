Stefano Accorsi di nuovo papà, quinto figlio in arrivo per l’attore

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IPA Stefano Accorsi e Bianca Vitali presto genitori

Per Stefano Accorsi è tempo di una nuova, dolcissima avventura: l’attore diventerà presto papà per la quinta volta.

Ad annunciarlo è stato proprio l’attore insieme alla moglie Bianca Vitali con un tenero post pubblicato su Instagram.

Una notizia che ha subito raccolto gli auguri di amici, colleghi e fan e che segna l’inizio di un nuovo capitolo per una delle coppie più amate e riservate dello spettacolo italiano.

La coppia è pronta ad accogliere un nuovo bebè, aggiungendo un altro tassello a una famiglia che negli anni è cresciuta con grande complicità.

Stefano Accorsi diventa papà per la quinta volta

“Anche se sembriamo in due, siamo in tre…”. È con queste parole che Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto di condividere una delle notizie più belle della loro vita: presto diventeranno di nuovo genitori.

Ad accompagnare l’annuncio, una tenera foto che li ritrae abbracciati, mentre sorridono all’obiettivo e al futuro che li vede protagonisti. Un annuncio nel loro stile che in poche ore ha raccolto migliaia di like e decine di messaggi di auguri da parte di amici, colleghi e fan.

Per la coppia si tratta del terzo figlio insieme dopo Lorenzo e Alberto. Ma, prima ancora di conoscere Bianca, Stefano Accorsi era già papà di Orlando e Athena.

Il bambino (o la bimba) in arrivo renderà quindi l’attore padre per la quinta volta, aggiungendosi a una famiglia che negli anni è cresciuta lontano dal clamore, ma senza rinunciare a condividere, di tanto in tanto, i momenti più importanti.

La storia d’amore tra Stefano Accorsi e Bianca Vitali

La storia d’amore tra Stefano Accorsi e Bianca Vitali è iniziata nel 2013 sul set della serie 1992. Lei, modella e attrice milanese, è figlia del giornalista Aldo Vitali, e all’interno della serie ha interpretato Amanda. Tra i due è scattata subito un’intesa che si è trasformata in una relazione solida, nonostante una certa differenza d’età.

Ospite di Verissimo, Accorsi aveva raccontato cosa lo aveva colpito fin dall’inizio della donna che sarebbe poi diventata sua moglie: “Quando l’ho conosciuta, una cosa che mi ha colpito è che sapeva chi fossi, ma non è che fosse una fan di me o del mio lavoro. Quindi è stato subito un rapporto abbastanza paritario, è difficile rapportarsi con persone che mi mettono sul piedistallo. Lei non l’ha fatto, anzi”. Un equilibrio che ha contribuito a costruire un rapporto autentico e lontano dalle dinamiche legate alla popolarità.

La coppia ha sempre preferito vivere il rapporto con grande discrezione. Dopo il matrimonio, celebrato nel 2015, sono arrivati Lorenzo e Alberto, i due figli che hanno allargato la famiglia. Per Accorsi, invece, il bambino in arrivo sarà il quinto: l’attore è già papà dai primi anni 2000, quando sono nati Orlando e Athena dalla lunga relazione, poi chiusa, con la modella Laetitia Casta.

Oggi la coppia condivide solo raramente scorci della quotidianità, motivo per cui l’annuncio della gravidanza è stato accolto con ancora più entusiasmo da chi li segue da tempo. Tra qualche mese, la loro famiglia sarà ancora più allegra e numerosa.