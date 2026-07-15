Laura Chiatti “come quella bambina nata 44 anni fa”, il look multicolor e la dedica di Marco Bocci

IPA Laura Chiatti

Laura Chiatti ha compiuto 44 anni in questo caldo 15 luglio e, per l’occasione, ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram un post che è un augurio per se stessa. L’attrice guarda al futuro con sguardo curioso e aperto, lo stesso della bambina che è stata e che, in fondo, almeno in parte non ha mai smesso di essere. La foto scelta è un tripudio di bellezza e colori e il marito Marco Bocci non è rimasto a guardare: per la moglie solo parole di vero amore.

Le parole di Laura Chiatti su Instagram

“Mi auguro un futuro che abbia ancora il coraggio di sorprendermi… che non smetta di ricordarmi che la vita è molto più grande dei miei timori, dei miei programmi, delle mie certezze – scrive Laura Chiatti su Instagram -. Che possa farmi guardare il mondo, come quella bambina nata quarantaquattro fa… che mi renda più consapevole, ma non meno capace di sognare… perché tanto di bello è già stato vissuto, ma tanto deve ancora arrivare! Buon compleanno piccola Laura”.

Ad accompagnare il post dell’attrice è una splendida foto che la ritrae in riva al mare, in cui indossa un maxi dress fluttuante caratterizzato da una stampa astratta effetto-acquerello. Il modello è asimmetrico, con scollo arricciato che lascia una spalla scoperta. Un dettaglio che mette in risalto le maniche lunghe e voluminose ma dona anche un tocco di sensualità raffinata e un po’ bohémien.

Una fascia arricciata con coulisse regolabile mette in risalto il punto vita, mentre la lunga gonna scivola morbida fino alle caviglie. Semplicemente stupenda.

La dedica del marito Marco Bocci

Tra i tanti messaggi di auguri ricevuti da amici e colleghi, come Micaela Ramazzotti, Stefano Accorsi ed Eleonora Pedron, non poteva mancare la dedica dell’uomo che ha sposato nel 2014, l’attore Marco Bocci. “La tua Aura e la mia Laura… buon compleanno amore mio“, ha scritto a corredo di un selfie che la ritrae con un look casual.

Quello tra Laura Chiatti e Marco Bocci è un amore travolgente, nato in modo decisamente particolare. I due si erano già incontrati 14 anni prima, ma tutto è iniziato con una telefonata: “Un giorno mi telefonò ma fece finta di sbagliare numero – aveva raccontato l’attrice a Domenica In -. Lui dice che fu uno sbaglio ma non ci credo, e da lì abbiamo iniziato a scriverci dei messaggi. Ci siamo visti dopo quattro mesi, è stato un lungo corteggiamento telefonico”.

Dopo il primo incontro nel 2013 non si sono più lasciati, bruciando ogni tappa con la consapevolezza di avere trovato la persona giusta. Sono bastati solo due mesi di frequentazione per la proposta di matrimonio e, nel luglio del 2014, hanno celebrato delle nozze da favola nell’abbazia di San Pietro, a Perugia.

Un legame profondo e autentico, diventato ancora più solido con l’arrivo dei loro due splendidi figli, Enea e Pablo. Dietro i riflettori e il glamour dei red carpet c’è una coppia reale, capace di fare squadra soprattutto nei momenti più difficili, come la malattia che ha colpito Marco Bocci nel 2018. Tra dediche social mai banali e una complicità evidente, i due attori continuano a essere una delle coppie più amate e longeve dello spettacolo italiano.