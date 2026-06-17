Toy Story 5, Caterina Balivo a tema sul red carpet (9)
A giugno 2026 i fan di Toy Story possono gioire. Nei cinema arriva il quinto capitolo della saga più amata dedicata a Woody, Buzz e compagni. E in occasione dell’anteprima al Teatro Sistina di Roma, i vip hanno potuto sfoggiare tutto il loro amore per i personaggi Pixar su un red carpet a tema. Caterina Balivo ha sicuramente centrato l'obiettivo. La conduttrice ha scelto un look country che richiama in modo immediato Woody: camperos metallizzati, jeans a vita alta, cintura in cuoio coordinata al gilet e camicia a quadri. A completare il tutto, l'immancabile cappello da cowboy. Promossa per coerenza.