Elena Santarelli a Roma per Toy Story 5: il look vivace con tocco ciliegia

"Toy Story 5" sta per arrivare nelle sale cinematografiche e a gioirne, tra il pubblico italiano, c'è anche Elena Santarelli: tutto sulla sua mise giocosa alla photocall romana

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Elena Santarelli

Sotto il cielo di una Roma suggestiva quanto caotica, la Stazione Termini si è tinta per un giorno dei colori vivaci della fantasia grazie al grande cinema d’animazione: a guidare i riflettori verso il debutto italiano di Toy Story 5 è stato lo stile effervescente di Elena Santarelli, che scegliendo un look in perfetta sintonia con le atmosfere del cult Disney Pixar è stata capace di rubare la scena ai giocattoli più famosi del mondo.

Il clamoroso ritorno di Woody e Buzz Lightyear è segnato al prossimo 18 giugno 2026, data che a chi da tempo lo aspetta con ansia suona ancora troppo lontana, eppure il sorriso smagliante della showgirl, insieme ad un outfit che era il perfetto inno alla spensieratezza estiva, ha saputo rendere l’attesa più dolce. E sicuramente glamour.

Elena Santarelli, il look giocoso per “Toy Story 5” che ha conquistato la photocall di Roma

Alla photocall ufficiale per l’attesissimo lancio di Toy Story 5 Elena Santarelli ha portato una mise audace e frizzante, che ha saputo mixare sapientemente eleganza formale e dettagli giocosi. Perfetta, in poche parole, per accogliere il ritorno sul grande schermo dei giocattoli più amati da grandi e piccini. L’elemento catalizzatore dell’intero look? Un sapiente tocco di ciliegia. Non parliamo della nuance profonda e liquorosa che ha dominato il panorama moda dell’ultimo paio di inverni, però, ma di una stampa vera e propria che ancora una volta si sta confermando come uno dei trend più caldi e amati del periodo estivo.

Eccola quindi impressa a colori sopra ad una maglietta nera dalle maniche a sbuffo, a tre quarti, con un’aria vintage che conquista. A catturare l’occhio, come si può vedere dallo scatto poco sotto, era senza ombra di dubbio soprattutto il rosa shocking dei pantaloni con pinces, ripreso anche dalla deliziosa It- Bag a mano.

IPA

Completavano l’insieme una cintura con fibbia metallica a forma di cuore e delle ballerine aperte in suede, con lacci sul dorso e alla caviglia, entrambe nere.

Cosa succede in “Toy Story 5”: la trama del nuovo capitolo della celebre saga Disney Pixar

Se la presenza di Elena Santarelli ha aggiunto all’evento quel pizzico di glamour e mondanità che serve, cresce l’entusiasmo per l’imminente arrivo di Toy Story 5 nelle sale cinematografiche italiane: il pubblico sembra infatti prontissimo a lasciarsi travolgere ancora una volta dalla magia della celeberrima saga Disney Pixar, mettendosi alla prova nel tentare di riconoscere le storiche voci del doppiaggio quanto nello scoprire le spumeggianti new entry del cast vocale, tra cui Sal Da Vinci e Katia Follesa.

In questa nuova — e tecnologica — avventura, i mitici Woody e Buzz Lightyear, insieme a Jessie e agli altri giocattoli, si troveranno a fare i conti con Lilypad, un tablet di ultima generazione che minaccia di monopolizzare l’attenzione dei bambini: ecco quindi che la gang dovrà affrontare l’High Tech per riconquistare il cuore di Bonnie. Una favola moderna a tutti gli effetti, insomma, che ci auguriamo avrà il finale che ogni genitore desidera per i propri figli, per concludere per sempre questo viaggio. Oppure no.