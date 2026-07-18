Sal Da Vinci nonno per la quarta volta: l’annuncio della figlia Annachiara

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IPA Sal Da Vinci

Continua senza sosta l’anno fortunato di Sal Da Vinci. Dopo il ritorno sul palco del Festival di Sanremo e mesi scanditi da impegni artistici e riconoscimenti professionali, per il cantante napoletano arriva ora una notizia che tocca la sfera più intima e preziosa della sua vita: diventa nonno per la quarta volta. Ad annunciarlo, con la gioia di chi non vede l’ora di condividere un momento così speciale, è stata la figlia Annachiara, in dolce attesa del suo secondo bambino.

Sal Da Vinci, un annuncio speciale sui social

È stata proprio la futura mamma a dare la lieta notizia attraverso i social, con un post condiviso su Instagram dai toni leggeri e affettuosi. Nello scatto di famiglia, tutti sorridono già pensando al nuovo arrivo: sarà un maschietto, che affiancherà il fratellino maggiore Antonio, nato nella primavera del 2023. Con ironia, Annachiara ha scherzato sul fatto di restare l’unica presenza femminile della casa, ormai circondata da un piccolo “squadrone” di uomini. Il bambino si chiamerà Andrea.

Non si è fatta attendere la risposta scherzosa del compagno di Annachiara, il calciatore Salvatore Santoro, che ha rilanciato la battuta parlando di una squadra di maschietti sempre più numerosa. Un botta e risposta che mostra bene il clima sereno e giocoso con cui la coppia sta vivendo questa nuova gravidanza.

Tra i primi a commentare il post c’è stato, naturalmente, Sal Da Vinci, che non ha nascosto la propria commozione e ha dedicato alla figlia parole piene d’affetto, quasi a voler suggellare pubblicamente la propria felicità. Anche Paola, moglie del cantante, ha voluto lasciare un messaggio di benvenuto per il nipotino in arrivo, confermando ancora una volta quanto questa famiglia sappia stringersi con calore attorno a ogni nuova nascita.

Una famiglia che continua a crescere

Annachiara Sorrentino, questo il cognome di nascita della secondogenita del cantante, e Salvatore Santoro si sono uniti in matrimonio nel 2022. Della data prevista per la nascita di Andrea, invece, per ora non si sa nulla: un dettaglio che la coppia ha scelto di custodire ancora per sé, lasciando spazio solo alla gioia dell’annuncio.

Con l’arrivo di Andrea, il numero dei nipoti di Sal Da Vinci e Paola sale a quattro. Il primogenito del cantante, Francesco, è già padre di due bambini, Salvatore e Nina, nati dal legame con Riccarda D’Ambrosio, che allietano da tempo le giornate del nonno. Si tratta di una famiglia allargata e molto unita, che negli anni ha rappresentato per l’artista un porto sicuro anche nei momenti più difficili della sua vita.

Non è un mistero che per Sal Da Vinci il ruolo di nonno sia una delle esperienze più belle vissute finora, in grado di dare un senso nuovo anche ai giorni più intensi di lavoro. Ospite nel salotto di Verissimo, aveva raccontato a Silvia Toffanin quanto i nipoti abbiano cambiato la sua prospettiva sulla vita, definendoli una gioia che ha superato persino l’amore per i figli. Parole che oggi, con l’annuncio di Annachiara, tornano ad avere un significato ancora più profondo, mentre in casa Da Vinci ci si prepara ad accogliere con affetto un nuovo, piccolo membro della famiglia.