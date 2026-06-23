Sal Da Vinci, la dedica per la moglie Paola Pugliese: “Siamo un esempio”

Sal Da Vinci festeggia l’anniversario di matrimonio con la moglie e riaccende la magia di un amore nato da giovanissimi e ancora pieno di sogni

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Sal Da Vinci e Paola Pugliese

L’amore, quando dura davvero, non ha bisogno di effetti speciali. Eppure, nel caso di Sal Da Vinci e Paola Pugliese, il romanticismo non manca. E non potrebbe essere altrimenti per colui che dell’amore ne ha fatto un successo globale cantato con il cuore in mano da tutti dopo Sanremo. Per celebrare i 34 anni di matrimonio, il cantante di Per sempre sì ha scelto i social, condividendo un messaggio intenso e pieno di gratitudine, capace di raccontare una vita costruita insieme.

Una dedica che ha colpito subito i fan, soprattutto in un momento in cui le storie durature sembrano rare. Quella tra Sal e Paola, invece, continua a fondarsi su valori autentici e profondi: famiglia, complicità, pazienza e la volontà di scegliersi ogni giorno, anche dopo più di quarant’anni dal primo bacio.

Le dolci parole di Sal Da Vinci a sua moglie Paola

Nella dedica a Paola Pugliese, Sal Da Vinci ha ripercorso gli anni trascorsi insieme con parole intime, da cui trapela un’emozione palpabile. “Sono passati 34 anni da quel per sempre sì e 42 da quel bacio per sempre”, ha scritto in un lungo post su Instagram, trasformando l’anniversario in una dichiarazione d’amore autentica.

Un racconto sincero, quello del cantante sanremese: Sal parla infatti di pazienza, costanza, resistenza, qualità forse poco appariscenti per i tempi che corrono ma fondamentali. Perché un amore così duraturo non vive solo di magia, ma anche della capacità di affrontare il tempo, superare gli ostacoli e restare uniti mentre tutto cambia.

“Buon anniversario amore mio, quanto è meraviglioso avere una compagna accanto che ti abbraccia e ti protegge nel cammino della vita, quanto è stato miracoloso avere avuto la pazienza, la costanza, la resistenza di superare ogni primavera con amore, impegno e volontà”.

Il cantante ha descritto il loro legame come qualcosa destinato a durare ancora a lungo, aggiungendo: “Ci siamo detti cose che non possono morire, ecco perché il nostro amore sarà eterno”. Una frase che colpisce e che racchiude perfettamente il senso del messaggio: romantico, sì, ma anche profondamente consapevole.

“Siamo un esempio”: la dedica emoziona

“Considerando i tempi in cui viviamo, siamo un esempio per tanti giovani”, continua Sal Da Vinci nella dedica, ma la sua non vuole essere una lezione, tutto il contrario. È il riconoscimento di un percorso raro che è iniziato quando i due erano giovanissimi ed cresciuto nel tempo tra matrimonio (nel 1992), figli – Francesco e Annachiara – e nipoti, con un altro in arrivo.

Il cantante parla della bellezza delle piccole cose, piccoli “miracoli” quotidiani che hanno il volto delle persone amate. E chiunque abbia vissuto almeno una volta nella vita un amore sincero come il loro non può non essere d’accordo con quelle parole. Del resto, come aveva raccontato a Verissimo, “l’amore è un mestiere che va frequentato”. A rendere tutto ancora più speciale, infine, un gesto che non passa mai di moda: una composizione di rose rosse per Paola, accompagnata da un biglietto essenziale e sincero: “Buon anniversario amore mio, ti amo. Sal”.