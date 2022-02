Uomini & Donne, Angela Artosin oggi combatte contro il cancro

Angela Artosin, la tronista che condivise la sua avventura a Uomini & Donne con Serena Enardu, è tornata su Instagram qualche settimana di assenza. Lo ha fatto per dare un annuncio che è arrivato ai fan come un fulmine a ciel sereno, una notizia che mai nessuno avrebbe voluto sentire, svelando di essere tornata a combattere contro il cancro.

Angela Artosin, l’annuncio su Instagram e la battaglia contro il cancro

Angela Artosin, ex tronista di Uomini & Donne, ha comunicato ai suoi follower una notizia che mai avrebbe voluto dare: le è stato diagnosticato per la terza volta un carcinoma, che la porterà a sottoporsi a diversi interventi.

La Artosin ha pubblicato delle storie e un post con la foto dei suoi dolcissimi figli, comunicando comunicando così ai suoi follower le sue condizioni di salute. “Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle prime due volte”, ha scritto sui social.

Dopo aver affrontato, durante la prima gravidanza, una forma rarissima di carcinoma, ora si ritrova nuovamente a combattere contro il male per la terza volta: una battaglia che sta conducendo per amore dei suoi figli, la sua unica ragione di vita: “Mi dovrò sottoporre a vari interventi e lo farò sola. Spero capiate perché sono scomparsa ma la vita mi sta massacrando di sfighe. Essere forti stavolta è dura”.

Le sue parole (“Sto lottando e lo sto facendo da sola per i miei due angeli”) lasciano intendere che al suo fianco in questo momento non ci sia nessuno. I fan, che hanno imparato a conoscerla durante l’esperienza del date show di Maria De Filippi, l’hanno inondata di commenti sotto il post, facendole sentire tutto il loro affetto.

Angela infatti ha voluto ringraziare tutti coloro che la seguono per i messaggi di sostegno e incoraggiamento che sta ricevendo in questi giorni, spiegando che “Non ho le forze per rispondere a tutte ma vi ho nel cuore”. Anche Giovanni Conversano, il corteggiatore che la tronista si contendeva con Serena Enardu, le ha dimostrato tutto il suo affetto. “Grazie”, ha scritto lei commentando le sue parole, “in questi casi il passato non conta”.

Angela Artosin, la vita dopo Uomini & Donne

Angela Artosin, 40 anni, ha partecipato al programma di Canale 5 nel 2007 insieme a Serena Enardu.

All’epoca entrambe erano interessate a Giovanni Conversano: la Enardu continuò il suo percorso fino alla fine, lei invece si ritirò prima dal date show di Maria De Filippi perché aveva conosciuto un uomo fuori dal programma.

Dopo la breve esperienza a Uomini & Donne, Angela si è allontanata dal mondo dello spettacolo e si è dedicata alla famiglia. Nel 2011 si è sposata con Simone Ferraioli, imprenditore ed erede di una nota famiglia veronese, e insieme hanno avuto due figli: Ismaele, nato nel 2016 e Sante nel 2018. Proprio durante la gravidanza del primo figlio Angela ha scoperto di avere un carcinoma, che l’ha costretta a numerosi interventi chirurgici.

Adesso, che deve affrontare la battaglia più importante, probabilmente il suo matrimonio è arrivato al capolinea. Ma ha al suo fianco i suoi angeli, i suoi piccoli che la aiuteranno ad affrontare qualsiasi sfida.