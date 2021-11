GF Vip, Serena Enardu contro Miriana Trevisan: le rivelazioni sul reality

GF Vip 6: il cast ufficiale

Che tra Miriana Trevisan e Serena Enardu non ci fosse una grande simpatia era evidente già da tempo e in fondo non ci si aspetterebbe diversamente considerato che sono entrambe ex di Pago. Ma ora ad alimentare l’astio tra le due sono state alcune insinuazioni fatte dall’ex Velina riguardo l’ex tronista, il cantante e la loro partecipazione al GF Vip 4.

Pago e Serena Enardu, come sono andate le cose

Riassunto veloce delle puntate precedenti. Pago e Serena stavano insieme da anni quando decidono di partecipare a Temptation Island. Dal reality di Maria De Filippi escono separati per via di una crisi di lei, ormai poco convinta dei suoi sentimenti nei confronti del cantante.

Passano un paio di mesi e lui entra nella casa del GF Vip come concorrente ufficiale e qualche settimana dopo arriva anche Serena, che prima si inserisce con collegamenti dallo studio e ingressi sporadici per parlare col suo ex, poi diventa una concorrente a tutti gli effetti e ritrova l’amore con lui (che finirà nuovamente qualche mese dopo la fine del reality).

Durante quell’esperienza Miriana Trevisan era entrata nella Casa per dare sostegno a Pago in alcuni suoi momenti di sconforto, mostrando quanto il loro legame fosse stretto nonostante la fine dell’amore.

Miriana Trevisan, la frase che ha fatto infuriare Serena Enardu

Torniamo a oggi. Durante una conversazione con Alex Belli, ormai in crisi con Delia Duran, Miriana avrebbe fatto un paragone con quanto accaduto a Pago dopo l’ingresso di Serena al GF Vip. Secondo quanto fa intendere la showgirl, sarebbe stato proprio l’ingresso della Enardu a isolare il cantante e a decretarne l’uscita.

Un’esternazione che l’ex tronista non ha affatto gradito e alla quale ha voluto replicare su Instagram: “Alex Belli ha chiesto un consiglio a Miriana Trevisan su Delia e sul fatto se entra. E quella che gli risponde ‘Attento che se entra rischi che come Pago esci perché è entrata Serena’”. Così la Enardu ha voluto dire la sua e svelare un retroscena sulle dinamiche che sembrerebbero messe in atto a monte dalla produzione del GF Vip.

“Certe persone nella Casa del Grande Fratello non sarebbero mai entrate se poi dopo non ne fossero entrate altre”, lasciando intendere che il suo ingresso era già programmato a tavolino ancora prima dell’inizio del reality e che Pago fosse stato scelto proprio in previsione di un arrivo di Serena.

“Ovvero la dinamica di Serena e Pago era la dinamica di Serena e Pago. Pago è entrato nella Casa del GF per una dinamica di coppia, Alex Belli idem”. Dunque, secondo la Enardu, la storia di Alex Belli ricalcherà l’evoluzione della sua storia con Pago, almeno per quanto riguarda lo show e ci sarebbe dunque da aspettarsi un prossimo ingresso di Delia come concorrente.