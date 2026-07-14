Leonie Cassel, nuova musa di D&G, come mamma Monica e sua sorella Deva

Getty Images Monica Bellucci per Dolce e Gabbana

Una nuova generazione di nepo baby, giovanissime e bellissime, sta affacciandosi nel mondo della Moda, catalizzando l’attenzione per fascino e incredibile somiglianza con le celebri mamme. Recente il caso di Athena Accorsi, figlia dell’attore Stefano e della ex top Laetitia Casta, che ha sfilato per Jacquemus, oggi tocca a Leonie Cassel, secondogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel, che dopo la sorella maggiore Deva, già modella e attrice affernata, ha fatto il suo debutto ufficiale in passerella per Dolce e Gabbana, brand legatissimo alla mamma, da sempre sua musa e incarnazione della femminilità ideale del duo di stilisti siciliani.

Léonie Cassel, a soli 16 anni, ha infatti aperto la sfilata Dolce & Gabbana Alta Moda il 13 luglio 2026 all’interno dell’esclusivo show intitolato Dal cielo alla terra. L’evento si è svolto nella suggestiva cornice del Parco Botanico Radicepura di Giarre, nei pressi di Taormina. Uno show che ha celebrato l’opulenza barocca ispirandosi alle porcellane di Capodimonte e alla ricchezza della natura mediterranea. Un evento straordinario che ha rappresentato molto più di una sfilata: è stato un vero e proprio rito d’amore per l’isola.

Per il suo debutto in passerella, Léonie ha indossato un maestoso abito nuvola in tulle nero, impreziosito da una cascata di fiori ricamati, dall’effetto tridimensionale, abbinato a delle ballerine. Tra le mani, Leonie stringeva un mazzo di fiori freschi, sorta di offerta poetica alla terra siciliana. A impreziosire la scollatura, una collana dotata di maxi croce, simbolo religioso e iconografico proprio da sempre dell’estetica di Dolce&Gabbana, citazione alla devozione sacra e alle tradizioni più antiche dell’isola. Impossibile non notare la somiglianza di Leonie con sua sorella Deva e con mamma Monica, simili nei colori, nei lineamenti, nella dolcezza dello sguardo, nell’essenza di una femminilità evidente ma non prepotente, una sensualità innata ma non sfacciata, una bellezza angelica e primordiale. Una nuova Musa per Dolce e Gabbana, fedele alla tradizione materna.

Léonie ha sfilato sotto gli occhi visibilmente emozionati e orgogliosi di mamma Monica, seduta in prima fila nel parterre dei giardini botanici. Lo scettro è ufficialmente passato di madre in figlie.