Lunghe ore di paura per Alberto Rossi, che ha perso l’amato cagnolino Ares. Dopo l’incubo, però, arriva il lieto fine: il cucciolo è tornato a casa

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IPA Alberto Rossi

È l’incubo più grande per chiunque condivida la vita con un amico a quattro zampe. La fuga improvvisa del proprio cagnolino fa paura, e lo sa bene Alberto Rossi. L’attore noto per il ruolo trentennale nella fiction Un posto al sole ha vissuto una notte da incubo alla ricerca del suo amato Ares. Il barboncino si era allontanato per poi far perdere le proprie tracce ma, per fortuna, è tornato a casa sano e salvo.

La notte da incubo di Alberto Rossi

Quella che doveva essere una rilassante vacanza al mare si è trasformata in un incubo per Alberto Rossi. L’attore si trovava sull’isola de La Maddalena, in Sardegna, assieme ai suoi cagnolini Ares e Gina. Al sopraggiungere di una bicicletta, Ares si è spaventato ed è scappato tra il fitto verde della macchia mediterranea. È successo quando già faceva buio, e le ricerche diventano ardue.

Rossi ha lanciato un appello sui social, chiedendo aiuto e supporto a tutti coloro che in quel momento si trovavano in zona, nei pressi del ponte che collega La Maddalena alla vicina isola di Caprera. L’attore ha poi scelto di fermarsi sul posto, trascorrendo l’intera notte in auto, a luci spente, così da non spaventare il cagnolino ma permettergli di percepire la sua vicinanza. Così come raccontato dallo stesso protagonista sui social, sono state ore piene di apprensione e paura.

Ares è tornato a casa

Con il sorgere del sole è tornato anche il sereno. Alberto Rossi è stato raggiunto da diversi amici e da numerosi residenti della zona, accorsi nel tentativo di aiutare nelle ricerche. Qualcuno ha messo anche a disposizione il proprio drone e due cani da ricerca, nella speranza di individuare il punto esatto dove si trovava Ares. Infine, la notizia più bella: Ares è stato ritrovato, e sta benissimo. Sono stati proprio due amici dell’attore a rintracciarlo, così come raccontato poco dopo da lui stesso, in un video postato su Instagram che lo vede, ancora in auto, visibilmente commosso.

“È stata una delle notti più terrificanti e belle della mia vita per l’incredibile affetto che ho ricevuto” ha commentato l’attore. Qualche ora dopo, Alberto ha aggiornato i propri fan con un video girato in casa, sul divano di nuovo assieme ad Ares, che oltre al padroncino ha riabbracciato la sorellina Gina. “Eccolo qui, il cog***e” ha affettuosamente scherzato Rossi, rassicurando sulle condizioni di salute del cucciolo che, dopo un lauto pasto, ha fatto il pieno di coccole e abbracci.

Il volto più amato di Un posto al sole

Alberto Rossi è molto noto e particolarmente amato dal pubblico italiano che la prima volta la conobbe nei panni del giovanissimo Lorenzo nell’iconica serie tv I ragazzi del muretto. Nel 1996, l’attore livornese diplomatosi presso la prestigiosa Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, è entrato nel cast della soap opera Un posto al sole, tra le produzioni più longeve della tv nazionale. Da ormai 30 anni intinterrotti, l’attore 60enne interpreta l’affascinante giornalista Michele Saviani.