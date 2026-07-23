Rossella di Un posto al sole con il completo più sensuale dell’estate

IPA Giorgia Gianetiempo al Giffoni Film Festival

Giorgia Gianetiempo torna al Giffoni e sceglie di farlo con un look che difficilmente passa inosservato. L’attrice, conosciuta dal grande pubblico come Rossella Graziani di Un posto al sole, ha partecipato alla sesta giornata del Festival indossando un completo gessato oversize.

Rossella di Un posto al sole protagonista a Giffoni

Giorgia Gianetiempo ha raggiunto il Giffoni Film Festival insieme ad alcuni colleghi di Un posto al sole per incontrare il pubblico della serie. Il cast è stato protagonista prima del Blue Carpet e successivamente di uno speciale Meet & Greet al Giardino degli Aranci, aperto ai fan della longeva produzione di Rai 3. Con lei erano presenti Luca Turco, Gina Amarante e Vladimir Randazzo, interpreti rispettivamente di Niko Poggi, Micaela Cirillo e Nunzio Cammarota.

Per Giorgia, poi, il legame con Giffoni ha radici lontane. Durante l’incontro l’attrice ha ricordato di aver partecipato nel 1999, quando era ancora molto piccola, a un cortometraggio legato proprio al Festival. Quell’esperienza, vissuta inizialmente come un gioco, avrebbe contribuito ad avviare il suo percorso artistico. Un ritorno che profuma dunque di cerchio che si chiude, ma senza alcuna nostalgia ingessata: anche perché il look scelto per l’occasione racconta esattamente il contrario.

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Il completo gessato oversize che cambia le regole del tailoring

Il cuore del look di Rossella è un completo grigio scuro attraversato da sottili righe verticali bianche e azzurre. Il riferimento al tailoring maschile è immediato, ma la costruzione dell’outfit ne modifica completamente l’attitudine. Il blazer ha infatti una linea ampia e destrutturata, con spalle morbide, maniche generose e una lunghezza che arriva oltre i fianchi.

Giorgia Gianetiempo lo porta aperto e leggermente scivolato lungo le braccia, quasi fosse una giacca appoggiata sulle spalle all’uscita da una cena. I pantaloni riprendono lo stesso motivo gessato e hanno una vita regolare, definita da una cintura interna pulita e da una chiusura frontale essenziale.

A rendere il completo di Rossella uno dei più sensuali visti a Giffoni è soprattutto il crop top bianco ottico. Il modello ricorda una bralette strutturata, con spalline sottili, coppe leggermente sagomate e uno scollo a V molto profondo. La fascia inferiore aderente si ferma poco sotto il seno e lascia scoperta una parte importante dell’addome.

Gli accessori evitano che il look di Rossella resti intrappolato nella sola contrapposizione tra grigio e bianco. Giorgia Gianetiempo porta una Saddle Bag di Dior a spalla in pelle blu cobalto, dalla forma curva e compatta, impreziosita da una grande chiusura metallica dorata.

Il tocco finale sono i sandali bianchi con tacco sottile e punta squadrata. Riprendono il colore del crop top e creano una continuità visiva tra la parte superiore e quella inferiore del look. La fascia lascia le dita scoperte, mentre il design essenziale non interrompe la caduta verticale dei pantaloni.

Per il pubblico di Un posto al sole, Giorgia Gianetiempo resta inevitabilmente legata a Rossella Graziani, personaggio cresciuto davanti alle telecamere e diventato nel tempo una presenza centrale nelle vicende ambientate a Palazzo Palladini. Nelle puntate estive del 2026, parte del cast giovane della serie è stato coinvolto anche nelle riprese realizzate in Calabria, tra Camigliatello Silano, Scalea, San Nicola Arcella e Praia a Mare.