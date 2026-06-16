Un posto al sole cambia location e trasloca in Calabria

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Ufficio Stampa Rai Un posto al sole, Raffaele (Patrizio Rispo)

Una buona abitudine che scandisce le nostre serate da una vita con un appuntamento fisso che fa ormai parte della famiglia. Da ben trent’anni, quel divano puntato su Rai3 alle 20m50 significa solo una cosa: Napoli, Palazzo Palladini e le storie dei suoi abitanti. Eppure, per una volta, l’orizzonte del golfo più famoso della TV è pronto ad allargarsi. Per celebrare un traguardo storico come il trentennale della serie, la troupe di Un posto al sole ha deciso di fare le valigie e regalare ai telespettatori una sorpresa straordinaria, trasferendosi armi e bagagli in una terra magica come la Calabria.

Non si tratta di un addio definitivo all’ombra del Vesuvio, sia chiaro, ma di un vero e proprio tour itinerante per festeggiare tre decenni di successi insieme al pubblico. Un trasloco temporaneo che porta una ventata di aria fresca e panorami mozzafiato nelle dinamiche della soapm che proprio quest’anno è stata raggiunta perfino dalla star di Hollywood Whoopi Goldberg. Le riprese si svolgeranno in una settimana cruciale, dal 15 al 19 giugno, e vedranno come protagonisti assoluti i volti più giovani e amati del cast.

Un posto al sole, dalla Sila al mare: le tappe del viaggio

Il viaggio della produzione non toccherà solo le spiagge, ma valorizza la incredibile varietà paesaggistica calabrese. La prima tappa del percorso raggiunge le vette e i boschi incontaminati di Camigliatello Silano, nel cuore del Parco Nazionale della Sila, in un’atmosfera quasi montana e inedita per i personaggi. Subito dopo, la carovana si sposterà verso il profumo del mare, scendendo lungo la splendida costa tirrenica. Qui i riflettori si rivolgeranno verso i borghi e le eccellenze come Scalea, la suggestiva San Nicola Arcella (famosa per l’iconico Arco Magno) e le spiagge cristalline di Praia a mare.

A muoversi sul set saranno i beniamini della linea “young” della serie: Rossella (Giorgia Gianetiempo), Nunzio (Vladimir Randazzo), Micaela (Gina Amarante), Samuel (Samuele Cavallo) e il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone). Le scene girate tra i vicoli storici e le spiagge selvagge andranno a comporre la trama delle puntate in onda a partire da metà luglio, il periodo perfetto per far respirare agli spettatori la vera aria delle vacanze estive.

Un successo che unisce l’Italia

Nato nel lontano 1996 e registrato da sempre presso il Centro di Produzione Tv di Napoli, Un posto al sole detiene con orgoglio il titolo di daily-drama italiano più longevo. Questa trasferta inedita non fa che dimostrare come la produzione – firmata Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione Rai di Napoli – sappia rinnovarsi costantemente, uscendo dalle rassicuranti mura dello studio per abbracciare il territorio circostante.

Un’operazione culturale e turistica di grande respiro, resa possibile grazie alla sinergia con la Regione Calabria – Dipartimento Turismo e la Fondazione Calabria Film Commission, nell’ambito della convenzione con Rai Com. Le bellezze naturali e i siti storici calabresi diventeranno co-protagonisti, influenzando i sentimenti, i colpi di scena e gli amori estivi a cui la soap ci ha abituato. Prepariamo i popcorn: l’estate di Rai3 si tinge dei colori meravigliosi della Calabria.