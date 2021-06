Chi è Alessia Elefante, la fidanzata di Gigio Donnarumma

editato in: da

Alessia Elefante è la bellissima fidanzata di Gianluigi “Gigio” Donnarumma, il portiere del Milan che a tutti gli effetti è considerato una delle punte di diamante del calcio contemporaneo. Gigio ha esordito in Serie A con la maglia rossonera a soli 16 anni, stabilendo un vero e proprio record in Italia.

Di lui, insomma, sappiamo molto. Quel che si sa si meno, invece, è a proposito della sua dolce metà, che con il calcio non ha proprio nulla a che vedere. La storia d’amore tra Gigio Donnarumma e Alessia Elefante è romanticissima e sembra quasi uscita dalle pagine di un bel romanzo d’altri tempi (se non fosse per la professione di lui).

Alessia Elefante è nata il 25 maggio 1997 a Castellammare di Stabia, proprio come il suo fidanzato che, però, è più piccolo di due anni. Quando si sono incontrati per la prima volta erano giovanissimi e nel tempo si sono sempre frequentati soltanto come amici. Ma crescendo, si sa, le cose possono cambiare e tra loro è scoccata una scintilla da cui è nato un fortissimo amore.

Gigio e Alessia si sono fidanzati nel 2016, dopo una non troppo breve frequentazione. Lei è una studentessa universitaria, totalmente estranea al mondo del calcio, ma da quel momento è diventata a tutti gli effetti una delle WAGS (compagne dei calciatori) più ammirate. La coppia è andata a convivere nel 2017, dopo appena un anno di fidanzamento, e la loro relazione procede ancora oggi a gonfie vele.

Di Alessia Elefante non sappiamo altro, complice la sua estrema discrezione. Se Gigio Donnarumma è una celebrità, d’altra parte la fidanzata non ama affatto i riflettori e preferisce curare la sua privacy. Al punto che i suoi profili social sono blindatissimi e riservati soltanto agli amici più stretti.

Una delle rarissime eccezioni è stata a opera del calciatore che nel 2019, in occasione del suo 20esimo compleanno, ha voluto condividere con i follower un momento personale e molto emozionante. Alessia gli ha donato un bellissimo dipinto che li ritrae insieme come una coppia di supereroi: lui Spiderman e lei Catwoman. Una splendida sorpresa che ha fatto felici i fan, ma soprattutto il giovane e innamoratissimo Gigio, che ha al suo fianco una donna bellissima, riservata e con la quale desidera costruire una famiglia.