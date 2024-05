Fonte: Getty Images Alessia Elefante e Donnarumma

Grande felicità per Gianluigi Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante, che dopo anni di relazione hanno annunciato al mondo una splendida notizia: la coppia avrà presto un bambino. Il portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana ha infatti condiviso la bellissima notizia pubblicando una serie di foto sui suoi canali social, suscitando l’entusiasmo e l’affetto dei loro numerosi fan.

Donnarumma e Alessia Elefante presto genitori

Maglia dell’Italia, guantoni e pallone. Non un semplice carosello di foto che lo ritrae intento a fare ciò che ama e per cui è seguito e acclamato in tutto il mondo. Le foto, questa volta, hanno l’obiettivo di rivelare qualcosa di più. Gigio Donnarumma ha voluto raccontare così la sua notizia più bella: insieme alla fidanzata, Alessia Elefante, e a un pancino che non lascia spazio a dubbi. La coppia avrà presto un bambino.

“Non vediamo l’ora di incontrarti” recita la caption del post con cui il portiere del Paris Saint-Germain ha detto al mondo che lui e Alessia sono pronti a diventare un trio. Sguardi complici, mani sul pancino e divise da mamma e papà.

Moltissimi i like e i messaggi d’auguri comparsi in brevissimo tempo sotto il post, come quello di Thibaut Courtois e il messaggio dell’ex compagno di squadra al Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé: “Complimenti a tutti i migliori auguri per te e la tua famigliola. Amore, fratello”. Anche tanti altri colleghi, amici e tifosi hanno voluto esprimere la loro gioia per questa bellissima notizia.

La storia d’amore tra Donnarumma e Alessia Elefante

La storia d’amore tra Gigio Donnarumma e Alessia Elefante nasce nel 2016, dopo una bellissima amicizia. I due, dopo un periodo di riservatezza e amore vissuto in città diverse, hanno iniziato a convivere nel 2017, anno in cui Donnarumma ha compiuto 18 anni. Un amore nato lentamente, vissuto anche a distanza, ma che è cresciuto nel tempo e ha regalato loro grandi emozioni.

La coppia ha sempre preferito mantenere una certa riservatezza sulla loro relazione. Poche foto, nessuno scoop. Alessia, interior designer di professione, ha deciso di seguire il suo compagno in Francia dopo il trasferimento di lui dal Milan al Paris Saint-Germain. Questo passo ha dimostrato il loro forte legame e il sostegno reciproco.

Un amore che ha superato le difficoltà

Una storia fatta di momenti bellissimi, ma anche di qualche momento meno piacevole. Il 20 luglio 2023, infatti, il calciatore e la sua compagna sono stati aggrediti, legati e derubati presso la loro residenza parigina all’8° arrondissement. Gigio e la compagna sono fortunatamente riusciti a liberarsi e a scappare in un hotel non distante da casa loro.

Assistiti dal personale, la coppia è poi stata portata in ospedale. Una rapina che ha permesso ai malviventi di accaparrarsi circa 500mila euro tra orologi, gioielli e borse di lusso. Questo evento traumatico ha sicuramente rafforzato il loro legame, dimostrando quanto siano forti insieme. Nonostante le difficoltà, Donnarumma e Alessia hanno sempre affrontato ogni sfida con determinazione e unità. La notizia della gravidanza arriva quindi come una meravigliosa sfida, un nuovo capitolo di felicità nella loro vita.