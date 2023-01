“Verissimo”, Rosanna Fratello: il dolore per il lutto mai superato

Sono una donna, non sono una santa è la canzone che le ha fatto guadagnare un posto d’onore nella storia della musica italiana. Oggi, Rosanna Fratello è prima di tutto una nonna premurosa, impegnata a recuperare il tempo con la famiglia che la carriera le aveva portato via.

La famiglia è da sempre il fulcro, la priorità per Rosanna Fratello, che per la prima volta ospite di Verissimo, ha raccontato il dolore per la prematura morte del fratello prediletto, colui che ha dato il via alla sua carriera musicale.

“È sempre nel mio cuore”: Rosanna Fratello ricorda il fratello scomparso

Nonostante gli anni trascorsi, Rosanna Fratello non riesce a trattenere le lacrime ricordando il caro fratello: “È un dolore che non si dimentica mai, non c’è una sera che io non mi rivolga a lui in preghiera, chiedendo di stare vicino a me e alla sua famiglia. Sono costantemente rivolta a lui” , ha raccontato la cantante a Silvia Toffanin.

È grazie al fratello, uno dei cinque della numerosa famiglia di Rosanna, che la carriera della cantante ha preso il via, “era lui a portarmi in giro, ad accompagnarmi ai concorsi e a starmi sempre a fianco”. Una vita felice la loro, fino alla scoperta di una grave malattia che lo avrebbe portato alla morte nel giro di pochi mesi.

“Così lui ha deciso di non volerci essere più – ha confidato Fratello – Io e mia madre lo abbiamo messo a letto, poi siamo andate in cucina e abbiamo sentito un forte botto. E mio fratello non c’era più. È la cosa peggiore che una madre, una sorella, possa vivere. Non lo auguro a nessuno, è un dolore che non si dimentica, ma voglio ricordarlo con il sorriso”.

Il matrimonio con Pino: un amore lungo oltre 40 anni

“L’uno per l’altra ci siamo sempre, ed è questo quello che conta davvero”, così Rosanna Fratello ha riassunto a Verissimo i quasi cinquant’anni d’amore con il marito, il fotografo Giuseppe (Pino) Cappellano, sposato nel 1975. Pochi anni dopo l’arrivo del successo nella musica.

Una storia che non ha mai vacillato, nonostante i momenti di lontananza e anche quelli di gelosia. D’altronde, non dev’essere stato così facile stare assieme a una delle donne più seducenti del pop italiano. Lo ricorda col sorriso Rosanna Fratello, commentando con ironia la sua copertina per la rivista Playboy: “È stato Malgioglio a convincermi”.

“La nonna più bella d’Italia”: l’amore per i nipotini di Rosanna Fratello

La coppia ha un’unica figlia, Guendalina: “Mia figlia è straordinaria”. E, oggi, la famosa cantante riscatta il tempo trascorso lontana da lei durante gli anni del successo, “avevo poco tempo per starle vicino, ma la lasciavo nelle buone mani dei miei genitori”.

Proprio come la sua mamma un tempo, oggi è Rosanna a godersi il ruolo di nonna. “La nonna più bella d’Italia” l’ha chiamata Cristiano Malgioglio, caro amico e collega, ospite speciale di Verissimo. “Per i miei nipotini faccio di tutto e di più: per loro cucino, li accompagno a scuola e in piscina e al campo di tennis. È a loro che dedico tutto il mio tempo libero”.