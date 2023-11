Grande Fratello, Rosanna Fratello nuova concorrente: l’indiscrezione

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Quello di Greta Rossetti non sarà l’unico ingresso nella casa del Grande Fratello il prossimo 2 dicembre: numerose indiscrezioni parlano infatti di una seconda concorrente pronta a varcare la porta rossa, e non si tratterebbe di una perfetta sconosciuta. Il nome al centro dei pettegolezzi è infatti quello della cantante Rosanna Fratello, che sin dalla scorsa estate era tra le partecipanti più accreditate per la nuova edizione del reality. E, anche se con un po’ di ritardo, il suo momento sarebbe finalmente arrivato.

L’ingresso di Rosanna Fratello

Gli spettatori del Grande Fratello attendono con ansia e trepidazione la puntata del prossimo 2 dicembre, che vedrà l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Greta Rossetti: l’ex tentatrice sarà infatti una nuova concorrente dello show, e andrà a formare la punta di un intricato triangolo con Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Ma, stando ai ben informati, l’influencer non sarà sola a varcare la soglia rossa di Cinecittà: con lei dovrebbe esserci anche una nota cantante italiana. Si tratterebbe di Rosanna Fratello, come rivelato da Davide Maggio e Dagospia.

“Candela Flash! E’ una donna, non è una santa, ma sarà una concorrente: Rosanna Fratello entrerà sabato al Grande Fratello (come già anticipato a settembre da Dandolo)” si legge sul celebre portale di gossip. E in effetti, il nome della cantante era già trapelato la scorsa estate, quando diverse testate avevano data per certa la sua partecipazione. Un ingresso che, seppur con qualche mese di ritardo, ci sarà effettivamente.

Classe 1951, Rosanna Fratello è una cantante ed attrice molto apprezzata, che ha preso parte a ben sette edizioni del Festival di Sanremo. Il suo nome resta comunque indissolubilmente legato al brano “Sono una donna non sono una santa”, con cui partecipò a Canzonissima nel 1971 e che restò a lungo al vertice di tutte le classifiche musicali. Recentemente, l’artista si è allontanata dalle scene per dedicarsi alla famiglia: sposata dal 1975 con Pino Cappellano, è diventata nonna nel 2010. Insomma, un personaggio che piacerà sicuramente al pubblico ‘old’ dello show, ma che potrebbe riservare qualche sorpresa.

Le parole di Alfonso Signorini

Lo stesso padrone di casa Alfonso Signorini aveva annunciato nella giornata di ieri l’ingresso di almeno altri 4 concorrenti nella casa del Grande Fratello, svelando alcune caratteristiche di ciascuno di loro. Il conduttore ha parlato di un ‘nip’, un ragazzo che arriverà dalla Corea del Sud, e di un ‘bono’, identikit dietro il quale si nasconde probabilmente Luca Vetrone, recente flirt di Perla Vatiero. Ma le sorprese non finiscono qui: “Sabato oltre a Greta Rossetti entrerà nella casa anche un’altra persona e si tratta di una donna. Una bella ragazza per il nostro Vittorio? In realtà vi svelo che ne arriveranno due” ha svelato l’ex direttore di Chi.

Per l’occasione, Alfonso ha anche smentito l’ingresso di Filippo Bisciglia, che qualche giorno fa qualcuno aveva indicato come new entry nella casa più spiata d’Italia: “si tratta di una fake news”. Ma, con o senza il conduttore di Temptation Island, gli ingressi si annunciano esplosivi, soprattutto perché il triangolo Greta-Perla-Mirko, qualora fosse confermata anche la presenza di Vetrone, potrebbe regalare davvero molti colpi di scena…