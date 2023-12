Fonte: IPA Il conduttore Alfonso Signorini

Penultima puntata del 2023 per il Grande Fratello, che si propone in stile natalizio. Auguri di buon Natale a parte, però, la bontà viene messa rapidamente da parte, in funzione di un bel po’ di crisi da fronteggiare. Alfonso Signorini è stato molto spettatore stavolta, lasciando parlare i concorrenti, che hanno saputo regalare più di un siparietto interessante.

Rosanna Fratello e il ciabatta-gate, voto: 5

C’è un problema in casa e riguarda Rosanna Fratello. Accusa gli altri d’averla volontariamente esclusa, senza darle di fatto una reale chance di inserimento. Il principale scontro è con Fiordaliso, considerando quanto siano differenti caratterialmente.

Gli scontri sono stati svariati e inizialmente basati proprio sull’atteggiamento “da osteria” di una e sull’essere un po’ snob dell’altra. Rosanna Fratello nega, ma alcuni concorrenti le fanno notare d’aver imbastito un discorso sulla sua maggior fama rispetto a Fiordaliso.

Le cose non migliorano neanche in puntata, considerando come venga affrontato il “ciabatta-gate”, come lo ha definito Alfonso Signorini. Nel corso di una discussione con Rosy Chin, quest’ultima si è tolta le pantofole, mettendole bene in mostra. Per Rosanna Fratello si è trattato di un tentativo di lanciargliele contro. “Sconvolta”, si è allontanata, spiegando agli altri come “la cinese” avesse minacciato di colpirla, di fatto.

Il ritorno di Beatrice Luzzi, voto: 8

Dopo il silenzio stampa iniziale, si è scoperto il motivo per il quale Beatrice Luzzi aveva abbandonato temporaneamente la casa del Grande Fratello: il padre ha dovuto subire un intervento. Ora è tornata e subito ha voluto ringraziare la famiglia Mediaset, che si è presa cura di lei. Porta i saluti del genitore, che dice ha superato l’operazione.

Si è poi cimentata in casa, portando con sé il primo freeze di serata: “Avevo voglia di passare il Natale con voi”. Accoglienza calorosa per lei, che rapidamente si difende dalle accuse di Rosanna Fratello: “L’abbiamo accolta, inizialmente. Poi ha iniziato a dire che era più importante lei di Fiordaliso”.

Il tema ritorna a galla, tra i pizzini della Fratello, per ricordare le dure frasi subite. In un video la si vede anche soffrire per le mancate amicizie strette. Nessuno sembra commuoversi e lei spiega: “Sono come gli altri, non voglio essere trattata come la regina sul pisello”. Ecco, il fatto che si sia promossa a sovrana, invece di principessa, la dice lunga, forse.

Il confronto tra Mirko e Greta, voto: 3

Mirko ha fatto ritorno nella casa del Grande Fratello, così da chiarire una volta per tutte con Greta. Una scena non splendida, affatto, considerando come lui l’abbia lasciata in diretta nella puntata precedente. Dice d’aver sofferto molto nell’arco di questa settimana, scioccato dalle dure parole dell’ormai ex fidanzata nei suoi riguardi. Lei aveva poco prima rimangiato quasi tutto, spiegando di non essersi sentita realmente stata usata. Parole dovute alla rabbia del momento.

Lui dice d’averla riconosciuta soltanto in puntata, ovvero al momento del suo dietrofront, e in breve è lei a chiedere scusa, l’unica tra i due a sembrare avere un reale coinvolgimento. Lui, dal canto suo, sembra ormai oltre, e da un po’. Sguardo e atteggiamento ben diversi rispetto a quando era in casa ma, spiega, se volesse la fama sarebbe rimasto al GF, facendosi apprezzare dal pubblico con altre scelte. Ciò che resta di bello di questo triangolo, è solo il rapporto tra Greta e Perla, la vera sorpresa di questa edizione del reality.