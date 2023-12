Grande Fratello, vince il rispetto tra Greta e Perla: Mirko si demolisce da solo

Dall'addio in diretta al confronto in casa, Mirko critica Greta per le sue parole e la riconosce solo quando si scusa

Cosa resta del triangolo tra Mirko, Greta e Perla? Qualcosa di insospettabile, fino a poco tempo fa, ovvero il rapporto tra le due ragazze. C’è una storia da porre in evidenza da tutto questo teatrino al Grande Fratello e non vede protagonisti un uomo e una donna.

Greta dice addio a Mirko

Sono state trasmesse le immagini dell’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Abbiamo quindi rivisto Mirko cambiare del tutto atteggiamento nei confronti di Greta. In una settimana è mutato il mondo intero, al punto tale da lasciarla in diretta.

Un grande clamore, che conferma le accuse che in tanti hanno rivolto ai due, ovvero d’essere soltanto una coppia mediatica e null’altro. Il GF però non ha finito di affrontare il tema, anzi. Greta rivede le sue frasi in settimana. Si è sentita usata dal ragazzo, così da potersi lasciare alle spalle comodamente la sua storia d’amore con Perla.

Prova un forte dolore dentro, perché ciò che provava era vero. Ora, però, non può dire lo stesso di lui. I dubbi sono inevitabili, considerando il suo nuovo atteggiamento dopo appena sette giorni. Si fa largo l’ipotesi che abbia sentito pressioni esterne, ma soprattutto che non abbia mai provato nulla per lei, al di là dell’attrazione fisica.

Che sia stato tutto un teatrino? Alfonso Signorini lo chiede a Greta, che si rimangia certe parole dure: “Ho avuto modo di riflettere molto durante la settimana e mi sono messa nei suoi panni”. Oggi, dice, lui le è indifferente, ma quando Mirko entra in casa, la situazione appare ben diversa.

Greta e Perla

Greta si mostra molto matura e ammette d’aver commesso degli sbagli. Uno su tutti è stata la gestione mediatica della sua storia con Mirko. Un errore che non intende compiere in futuro, con Alfonso Signorini che si mostra alquanto scettico in merito.

Essere costantemente sotto i riflettori non ha dato loro modo di poter crescere come coppia. Perla, intanto, dice d’aver conosciuto Greta ed essere ancora certa che non sia la donna per Mirko. Lo dice, però, sottolineando come abbia scoperto solo cose positive di lei. Si tratterebbe soltanto di incompatibilità. Le due si rispettano e anche Cesara Buonamici lo sottolinea. È la storia più bella di questo assurdo triangolo, che vede chiaramente nell’ex concorrente il più affamato di visibilità, ad oggi.

Una dinamica differente dal solito, che evita lo scontro all’ultimo sangue tra due donne, al fine di contendersi il belloccio di turno. Stavolta no e lo show di Mirko, una volta entrato, spiega bene le ragioni.

Il Mirko show

Per quanto abbia spiegato come Mirko le sia indifferente, lo sguardo di Greta nel rivederlo dice tutt’altro. La prima cosa che pronuncia è un complimento nei suoi confronti. Lo trova bello con il nuovo taglio di capelli. Ne ammira i vestiti e lo trova dimagrito, forse troppo, e così gli chiede se stia bene.

Ancora mentalmente in questa relazione, mentre lui è entrato con un chiaro obiettivo: ripulire il suo nome. “A man on a mission”, insomma, che dà risposte molto brevi, a stento la guarda e rapidamente invoca “Alfonso!”.

Lui non ha tanto da dirgli e li lascia liberi, ed ecco lo show per riuscire a garantirsi ancora un po’ di vita al sole del mondo mediatico italiano: “Se fossi attaccato alla visibilità e ai social, avrei fatto altre scelte e sarei ancora qui dentro. Era giusto che noi ci vedessimo di persona. Il confronto a distanza è stato brutto. Ti è arrivata tanta freddezza ma non è dipeso da me“.

Ha quindi passato in rassegna le dichiarazioni di Greta in settimana. Lei sa che tipo di persona è lui e non avrebbe dovuto. Dice che la loro magia era insita nella semplicità del loro rapporto: “Eravamo soltanto io e te, senza nessuno intorno“. Una frase poco comprensibile, per una coppia conosciutasi in un reality televisivo, Temptation Island, passata poi dal pubblicare sui social in maniera massiccia al partecipare al Grande Fratello.

Ad ogni modo, questa semplicità si è rotta, dice. Ha però apprezzato il suo dietrofront in puntata e, spiega, ha finalmente rivisto Greta che, aggiungiamo, per Mirko dev’essere necessariamente quella che non lo attacca e critica, anche dopo un addio in diretta televisiva.

Una scena brutta, con lui che gestisce la conversazione, forte di un canovaccio ben pronto. Il tutto mentre lei, con un groppo in gola, arriva anche a chiedere scusa. Che dire, che trovi nell’abbraccio di un’amica insperata la comprensione e il dialogo che con Mirko sono impossibili.