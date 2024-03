Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello si avvicina rapidamente alla finale. La data fissata è quella del 4 aprile, contro la nuova stagione di Don Matteo, mentre sono ancora tanti gli interrogativi che pendono su alcuni dei concorrenti. Tra questi c’è anche Perla Vatiero, che aveva concesso una seconda possibilità al suo ex per poi ricredersi e frenare bruscamente sulla loro storia d’amore che stava procedendo troppo velocemente. Mirko Brunetti però non ha intenzione di arrendersi e vuole dimostrarle che lui potrebbe veramente essere l’uomo della sua vita: per questo ha deciso di farle una sorpresa e, tra le tante voci, c’è anche chi parla di una proposta di matrimonio.

Anticipazioni del Grande Fratello del 14 marzo

A Cinecittà si riaccendono le luci del loft più spiato d’Italia per una nuova e imperdibile puntata in prima serata. L’appuntamento del giovedì è guidato, come di consueto, da Alfonso Signorini mentre Cesara Buonamici ricopre il ruolo di opinionista con grande successo. A testare il sentiment dei social è invece Rebecca Staffelli, alla sua prima prova in diretta tv dopo i tanti anni trascorsi in radio (dove continua a lavorare con costanza).

Il televoto aperto per la serata del 14 marzo non è però eliminatorio, ma utile a stabilire il primo nome del concorrente che finirà direttamente in nomination e rischia quindi l’eliminazione di lunedì 18 marzo. Simona Tagli dovrebbe essere abbastanza certa di salvarsi, anche se potrebbe comunque essere sottoposta al giudizio del pubblico per volere dei suoi compagni, mentre per Federico Massaro non dovrebbero esserci grandi possibilità.

Intanto, il pubblico continua a mostrare tutto il suo affetto nei confronti di Beatrice Luzzi – già in finale – attraverso diversi messaggi aerei che la spingono a continuare a lottare per aggiudicarsi la vittoria finale. Rosy Chin non ha invece ancora realizzato di aver raggiunto un traguardo importantissimo ma ha comunque ringraziato tutti per la fiducia manifestata in tutti questi mesi.

Immancabile, poi, l’argomento principale di queste settimane: la passione che è sbocciata tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. i due si sono lasciati andare dopo che lei si era mostrata titubante e ancora legata al suo ex fuori – Edoardo – ma l’evidente assenza di lui l’ha convinta a lasciarsi andare alle emozioni che stava provando. La loro storia non convince per niente Luzzi, che ha già espresso le sue perplessità in merito.

Infine, c’è grande attesa per la sorpresa che Mirko Brunetti ha deciso di fare alla sua Perla, alla quale si è riavvicinato dopo la fine della storia con Greta Rossetti e le continue indecisioni che avevano fatto vacillare la coppia che comunque dichiara di amarsi profondamente. Come andrà a finire tra loro? C’è chi parla addirittura di matrimonio.

Quando e dove va in onda

La nuova puntata del Grande Fratello va in onda in prima serata il 14 marzo, con la conduzione di Alfonso Signorini e la collaborazione di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Il programma è trasmesso subito dopo il consueto appuntamento con Striscia La Notizia, quindi dalle 21,30 in poi. La puntata è visibile su Canale5 e su Mediaset Infinity; rimane inoltre disponibile per la fruizione on demand anche nei giorni successivi. Lo show vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale.