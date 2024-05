Fonte: IPA Cannes 2024, i look della quarta serata: gara di scollature tra Eva Longoria e Emma Stone

Richard Gere, Uma Thurman, Emma Stone e Nicolas Cage: parata di stelle americane nella quarta serata del Festival di Cannes 2024. Con uno dei red carpet più audaci della kermesse francese, dove, a primeggiare, sono state alcune a dir poco splendide cinquantenni. Sensualità, ma intervallata da tenerezza (grazie a Gere) e da un pizzico di scanzonato divertimento (merito di Cage).

Richard Gere sul red carpe con il figlio dell’ex, voto: 10

Oltre a essere uno degli uomini più affascinanti del cinema mondiale, durante la quarta serata del Festival di Cannes 2024, Richard Gere ha dimostrato di essere anche un tenero papà. Ad accompagnare l’American Gigolò alla premiere di Oh, Canada ci sono la moglie e il figlio maggiore. Dolcissimo l’abbraccio tra il divo e la compagna Alejandra, sposata a maggio 2018 e da cui, poco meno di un anno dopo, ha avuto il piccolo Alexander.

Fonte: IPA

Con una tenerezza meno palese ma altrettanto profonda Gere è stato accanto a Homer James Jigme, 24enne, nato dalla precedente relazione con l’attrice Carey Lowell. Tutti e tre elegantissimi – in Giorgio Armani, lo stesso stilista che vestì il sex simbolo nel ruolo del noto Gigolò – e affiatati. Una famiglia allargata e complice: un vero piacere per gli occhi.

Eva Longoria esagerata, voto: 5

È splendida, di una bellezza disarmante e una sensualità prorompente. È frizzantina, forse anche troppo. Eva Longoria è la più chiacchierata del red carpet di oggi con il suo lungo abito da sirena. Una preziosissima creazione in bianco candido ricoperto da preziosi cristalli. Il lungo strascico ha ricordato le atmosfere del Met Gala mentre l’attrice saliva la scalinata francese. La scollatura però… invidiabile, ma decisamente poco pratica. La casalinga disperata più famosa della tv ha passato tutto il tempo a mettere a posto il vestito, decisamente poco chic.

La (ri)vincita delle over50, voto: 10

Demi Moore ha 61 anni, Uma Thurman di primavere ne ha già salutate 54. Testimoni di una generazione che, a guardarle, deve aver mangiato un qualche tipo di fagioli magici durante l’infanzia. Radiose ed eleganti hanno catturato gli occhi di tutta Cannes. La prima audacia e un filo orientaleggiante in rosso fiammante. La seconda una visione in bianco candido.

Kirsten Dunst cheerleader innamorata, voto: 7

All’inizio, erano una coppia per finta, innamorati per copione sul set della nota serie Fargo. Era il 2015, due anni dopo, hanno annunciato il fidanzamento ufficiale e, nel 2022, sono arrivate le nozze a sorpresa. Kirsten Dunst e Jesse Plemons sono una delle coppie più affiatate di Hollywood. Genitori alle prese con due bimbi di sei e tre anni, Ennis e James Robert, nel privato. Professionalmente si supportano a vicenda.

E mentre Jesse sfilava con il resto del cast durante la premiere di Kind of Kindness, il nuovo film di Yorgos Lanthimos tra i favoriti in gara, la moglie era lì a fare il tifo per lui. E a posare con lui fasciata in un raffinatissimo abito nero. Abbastanza cool da attirare gli sguardi, ma non così esagerato da rubare la scena al marito cui, almeno per oggi, spetta il ruolo di protagonista.

Nicolas Cage istrionico, voto: 8

Fonte: IPA

Sono trascorsi quasi vent’anni dall’ultima volta che Nicolas Cage è stato ospite della Croisette: era il lontano 1995, quando fu tenuta una proiezione speciale di Kiss of Death, di Barbet Schroeder’s, tra i film più noti del divo di Hollywood. Oggi, Cage torna a Cannes con una scommessa, protagonista del film di debutto del cineasta irlandese Lorcann Finnegan. Si chiama The Surfer, è ufficialmente in concorso e racconta di un surfista tornato in Australia dopo lunghi anni lontano dai figli. Cage ne è il brillante protagonista. Istrionico sul set, ancor di più fuori. Durante il photocall della premiere, il simpatico attore ha offerto ai fotografi presenti uno spettacolo a dir poco inedito. Abile giocoliere, ha lanciato e rilanciato e acchiappato e riperso il cappello che indossava. Come si fa a non volergli bene.