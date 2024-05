George Clooney è arrivato ad Arezzo per le riprese del film con Adam Sandler

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA George Clooney

In queste ore, la città di Arezzo è letteralmente brulicante di grandi nomi della settima arte, sia internazionale che nostrana. Tra i più attesi, George Clooney, giunto in Italia per girare alcune scene del nuovo film Netflix intitolato Jay Kelly, diretto da Noah Baumbach, in compagnia di Adam Sandler, Isla Fisher e Louis Partridge.

Ma non è tutto: il celebre regista italiano Gianni Amelio ha appena completato l’allestimento del set del suo nuovo film Campo di battaglia, che vedrà protagonista Alessandro Borghi. Scopriamo insieme i dettagli di queste giornate così speciali per la città toscana.

George Clooney è arrivato ad Arezzo con la troupe al completo

George Clooney è arrivato ad Arezzo intorno alle 10 del mattino, accolto dall’entusiasmo dei fan accalcati davanti al Teatro Petrarca. Con il suo solito sorriso smagliante, occhiali da sole e zaino in spalla, Clooney ha salutato tutti con un caloroso “Buongiorno!” prima di iniziare le riprese del film Jay Kelly.

La sua simpatia innata e la disponibilità a concedersi ai fan per foto e autografi hanno reso il suo arrivo un momento indimenticabile per tutti i presenti.

Adam Sandler, l’altra grande star americana presente sul set, è arrivato poco prima di Clooney, concedendosi a numerosi selfie con i fan. Il suo atteggiamento cordiale e accessibile ha ulteriormente contribuito a creare un’atmosfera di festa e attesa.

Poco dopo, è stata la volta di Isla Fisher, nota per i suoi ruoli in film di successo come I Love Shopping, e del giovane e promettente attore britannico Louis Partridge, celebre per Enola Holmes.

Fonte: IPA

Le riprese al Teatro Petrarca e il set blindato

Le riprese del film Jay Kelly si svolgono principalmente all’interno del Teatro Petrarca, che per l’occasione è stato blindato dalla security.

Le riprese dureranno per l’intera giornata e vedranno coinvolti, oltre a Clooney e Sandler, anche altri attori di spicco come Billy Crudup, Jim Broadbent, Josh Hamilton, Emily Mortimer, Patrick Wilson, Laura Dern, Alba Rohrwacher, Riley Keough e Greta Gerwig.

La produzione del film ha scelto diverse location in Italia per le riprese, iniziando a Caorso, in provincia di Piacenza, e spostandosi poi a Milano e in Toscana, con particolare attenzione alla Val d’Orcia e Montalcino. L’arrivo ad Arezzo rappresenta una delle tappe finali delle riprese, che hanno trasformato la città toscana in un vero e proprio set cinematografico a cielo aperto.

Il set di “Campo di battaglia” di Gianni Amelio

Parallelamente alle riprese di Jay Kelly, Arezzo ospita anche il set del nuovo film di Gianni Amelio, Campo di battaglia, una coproduzione Rai Cinema. Le riprese si concentrano principalmente nella zona della stazione ferroviaria, dove la troupe ha allestito un set complesso e dettagliato. Alessandro Borghi, protagonista del film, è atteso ad Arezzo per la giornata di domani, sabato 18 maggio.

La presenza contemporanea di queste due importanti produzioni cinematografiche ha reso Arezzo il fulcro del cinema italiano e internazionale, attirando l’attenzione di media, curiosi e appassionati di cinema. La città, con le sue strade affollate di tecnici, attori e fan, vive un momento di straordinaria vitalità e fermento culturale.