Ascolti TV del 15 giugno: l’Italia degli Europei 2024 non teme rivali (neanche Clooney)

Fonte: IPA L'Italia agli Europei 2024 batte anche Clooney

Occhi puntati sugli Azzurri, campioni di ascolti nella serata di sabato 15 giugno 2024. L’Italia di Spalletti ha esordito agli Europei 2024 trionfando contro l’Albania in un match emozionante trasmesso su Rai 1 che ha regalato ai telespettatori e ai tanti tifosi momenti certamente indimenticabili. Primo fra tutti quello dedicato all’Inno di Mameli che, in un gesto di encomiabile fratellanza, la squadra e i tifosi avversari hanno fatto riecheggiare in tutto il Signal Iduna Park di Dortmund.

Canale 5 ha provato ad accaparrarsi parte della platea televisiva con la commedia agrodolce Paradiso amaro, film del 2011 che vede protagonista George Clooney nei panni di Matt King. Un personaggio la cui vita viene sconvolta da una serie di eventi: dapprima l’incidente in barca che riduce la moglie in fin di vita, poi la scoperta della doppia vita della stessa, impegnata per anni in una relazione extraconiugale. King decide di far luce su tutto questo, volando alla volta di Kauai insieme alle figlie e riscoprendo un lato di sé che aveva abbandonato.

Ma se il carisma di George Clooney non è bastato a contrastare l’Italia agli Europei di calcio, non hanno centrato l’obiettivo neanche gli altri due film proposti dalla programmazione di Mediaset. Su Italia 1 ci ha provato con il film Windstorm – Liberi nel vento, produzione tedesca del 2013 che racconta la storia della 14enne Mika. Bocciata a scuola, i genitori decidono di punirla mandandola nella fattoria della severissima nonna e lì, in modo del tutto inaspettato, scopre una passione smodata per un cavallo selvaggio, al quale di affeziona. È a quel punto che scopre di avere la capacità di “parlare” a queste creature.

Da una fattoria a un volo d’annata con Flightplan, thriller del 2005 con Jodie Foster andato in onda su Rete 4. La protagonista Kyle è in viaggio con la figlia Julia alla volta di New York per riportare a casa la salma del marito suicida, ma le basta addormentarsi per scoprire che la ragazza è sparita. Anche Rai 2 ha proposto ai telespettatori un thriller, Non avrai mai mia figlia, stavolta incentrato su un tema drammatico: la violenza sessuale sulle donne. La protagonista Amy è una brillante neolaureata in legge ma una sera viene aggredita e abusata da un ragazzo, scopre di essere incinta e decide di tenere il bambino nonostante il parere contrario della famiglia. L’unico problema è che il padre, nonché lo stupratore, si fa vivo dopo anni.

A distinguersi nella programmazione del sabato sera è stata Rai 3 con il consueto appuntamento dedicato all’approfondimento sull’uomo, la natura e lo spazio: Sapiens – Un solo pianeta, condotto da Mario Tozzi, ricercatore presso il CNR e volto televisivo amatissimo dagli appassionati del genere.

Ascolti del 15 giugno, l’Italia trionfa agli Europei 2024 (e in TV)

Come c’era da aspettarsi, l’esordio dell’Italia agli Europei 2024 contro l’Albania ha trionfato con 10.386.000 telespettatori e il 55,7% di share. Niente da fare per George Clooney su Canale 5 con il film Paradiso amaro, che ha ottenuto un netto di 1.063.000 telespettatori e share pari al 6,1%. Su Rai 2 il film Non avrai mai mia figlia ha totalizzato 587.000 telespettatori (3,1%), in linea con i thriller andati in onda su Italia 1 (Windstorm – Liberi nel vento ha raccolto un netto di 583.000 telespettatori con 3,4% di share) e su Rete 4 (Flightplan – Mistero in volo ha registrato un netto di 519.000 telespettatori con share del 3%). Unico programma di approfondimento in onda su Rai 3, Sapiens – Un solo pianeta ha totalizzato 566.000 telespettatori con share al 3,6%. Fanalini di coda La baia di Napoli su La 7, visto da 442.000 telespettatori (2,4%), Il mistero delle gemelline scomparse sul NOVE visto da 221.000 telespettatori (1,2%) e 4 Ristoranti di Alessandro Borghese su TV8 che ha registrato 215.000 telespettatori (1,1%).

Access Prime Time, dati del 15 giugno

Paperissima Sprint Estate su Canale 5 ha registrato 1.432.000 telespettatori con share dell’8,5%. Su Rai 2 Tg2 Post è stato seguito da 421.000 telespettatori (2,3%) mentre su Rai 3 Blob ha registrato 757.000 telespettatori (5,6%) seguito da Chesarà… di Serena Bortone con 762.000 telespettatori e il 4,5% di share. Il consueto appuntamento con NCIS su Italia 1 ha totalizzato 842.000 telespettatori (4,9%) mentre Stasera Italia su Rete 4 ha ottenuto nella prima parte 544.000 telespettatori (3,5%) e 494.000 (2,7%) nella seconda parte. La7 ha totalizzato 698.000 telespettatori (4,1%) grazie a InOnda, su Tv8 4 Ristoranti con Alessandro Borghese ha registrato 291.000 telespettatori (1,9%) e, infine, I migliori Fratelli di Crozza sul NOVE ha raccolto 154.000 telespettatori con share dello 0,9%.

Ascolti TV preserale, dati del 15 giugno

Il preserale di Rai 1 colleziona buoni ascolti grazie a Reazione a catena condotto da Pino Insegno, che ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.639.000 telespettatori con share del 16,2% e nel game 2.342.000 telespettatori con share del 19,6%. Su Canale 5 Caduta Libera Story ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.308.000 telespettatori (13,6%), saliti a 1.671.000 nel game con 14,6% di share. Su Italia 1 il consueto appuntamento con CSI ha ottenuto 507.000 telespettatori (3,9%) e, infine, la soap turca Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 400.000 telespettatori con share del 3%.