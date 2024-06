Ascolti tv del 14 giugno, debuttano gli Europei su Rai 1 e non ci sono storie

Fonte: Getty Images Paola Ferrari

In attesa di vedere l’Italia stasera, hanno debuttato gli Europei 2024 su Rai 1 con Germania-Scozia venerdì 14 giugno. Canale 5 ha risposto con un nuovo episodio della fiction La rosa della vendetta.

Su Rai 1 dunque ha tenuto banco la partita d’esordio degli Euro2024, Germania-Scozia, a cui è seguito il commento a Notti Europee condotto da Paola Ferrari. Rai 3 ha proposto Un giorno in pretura con l’inchiesta firmata da Tommi Liberti, La Mantide della Brianza.

Nell’estate del 2021, a Busnago in Brianza, un ragazzo disabile denuncia ai Carabinieri una donna per avere drogato e rapinato l’anziano padre. È l’inizio di un’indagine che porta all’arresto di Tiziana Morandi, 47 anni, meglio conosciuta appunto, come “la Mantide della Brianza”. Secondo l’accusa, la donna, presentandosi come massaggiatrice su Facebook, avrebbe attirato in casa sua numerosi uomini per poi stordirli con un potente sonnifero e derubarli. L’imputata si dichiara innocente, si descrive come una ingenua, una persona che in vita sua ha fatto solo del bene.

Canale 5 ha mandato in onda un nuovo episodio della fiction, La rosa della vendetta. Mentre su Rete 4 a Quarto Grado – Le Storie. Siria Magri torna sul caso di di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 17 coltellate, a Rimini, e ritrovata nel garage del proprio condominio. Dopo l’avviso di garanzia nei confronti di Louis Dassilva emergono nuovi dettagli, grazie alle indagini: a chi appartiene il sangue trovato nell’armadietto del suo bagno? La relazione di Louis con la nuora Manuela si è interrotta o continua? Al centro della puntata, anche il giallo di Liliana Resinovich. Tante le zone d’ombra intorno al caso: per quale motivo, l’orologio che la donna aveva al polso è scalfito? E perché quelle ecchimosi sul volto? Gli inquirenti vogliono capire cosa sia accaduto, prima della morte di Lilly.

Prima serata, ascolti tv del 14 giugno: trionfano gli Europei 2024

Su Rai1 la prima partita degli Europei – Germania-Scozia ha raccolto 4.143.000 spettatori pari al 24,4% di share. Su Canale5 La Rosa della Vendetta è piaciuto a 2.258.000 spettatori con uno share del 15,2%. Su Rai2 la seconda stagione de I Casi della Giovane Miss Fisher ottiene 600.000 spettatori pari al 3,7%. Su Italia1 Ti presento i miei ha radunato 767.000 spettatori (5%). Su Rai3 Un Giorno in Pretura conquista 1.134.000 spettatori e il 7%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie si prende 1.092.000 spettatori (8,7%).

Su La7 Propaganda Live raggiunge 868.000 spettatori e il 7,3%. Su Tv8 I delitti del BarLume – La tombola dei troiai raduna 263.000 spettatori con l’1,6%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza si prende 449.000 spettatori (2,7%).

Access Prime Time, dati del 14 giugno

Su Rai1 la Cerimonia di Apertura degli Europei piace a 3.916.000 spettatori con il 23,6%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.143.000 spettatori pari al 12.2%. Su Rai2 TG2 Post ottiene 732.000 spettatori (4,1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è la scelta di 1.081.000 spettatori (6,3%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.247.000 spettatori (7,6%) e Un Posto al Sole appassiona 1.538.000 spettatori (8,6%). Su Rete4 Prima di Domani ottiene 712.000 spettatori e il 4,2%. Su La7 Otto e Mezzo intrattiene 1.381.000 spettatori (7,9%). Su Tv8 Tris per Vincere conquista 405.000 spettatori pari al 2,4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 458.000 spettatori (2,7%).

Ascolti tv Preserale, dati del 14 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente raccoglie 2.062.000 spettatori pari al 21,3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.124.000 spettatori pari al 25,7%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.398.000 spettatori (15,7%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.229.000 spettatori (19,3%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (403.000 – 4,6%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 340.000 spettatori con il 3,1% e S.W.A.T. 430.000 spettatori con il 3%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 253.000 spettatori (2,4%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 444.000 spettatori (3,2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.063.000 spettatori (15,9%). A seguire Blob segna 956.000 spettatori (6,5%) e Viaggio in Italia raccoglie 980.000 spettatori (6,3%). Su Rete4 Terra Amara interessa 464.000 spettatori (3,2%). Su La7 Padre Brown ottiene 181.000 spettatori pari all’1,6%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 239.000 spettatori (1,9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 407.000 spettatori con il 3%.