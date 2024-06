La rosa della vendetta, cast, trama e quando vedere la nuova serie di Canale 5

Fonte: Mediaset La rosa della vendetta è la nuova serie turca di Canale 5

Mediaset continua a puntare sulla Turchia. Da venerdì 7 giugno andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuova serie tv turca: La rosa della vendetta. Girata tra le città di Bursa e Istanbul, la dizi vede protagonisti gli attori Murat Ünalmış e Melis Sezen. Gülcemal (questo il titolo originale) si consuma tra drammi e passione, che si intrecciano e abbracciano nell’arco di tre decenni.

Paragonata a La Bella e la Bestia, la serie condivide con la fiaba-cult un amore che sboccia e cresce, tra due figure apparentemente incompatibili. Al centro della trama, ambienta a Bursa con i suoi quartieri storici, i vivaci bazar e gli incantevoli parchi, Gülcemal, un uomo forte e complesso, che soffre l’abbandono in tenera età dalla madre. Il giovane è determinato a vendicarsi, ma il suo carattere rude e irritante inizia a cambiare quando incontra la misteriosa Deva.

Il cast de La rosa della vendetta

Il protagonista maschile de La rosa della vendetta è Murat Ünalmış, conosciuto dal pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara, una delle serie tv turche più di successo degli ultimi anni. L’attrice femminile Melis Sezen è invece nota nel nostro Paese per il personaggio di Deren nella serie Come sorelle. Nel cast de La rosa della vendetta ci sono poi Ayda Aksel, nota per il personaggio della vendicativa Azize Aslanbey in Hercai-Amore e Vendetta, Nilay Erdönmez (Gülendam), Edip Tepeli (Mert) e Nilüfer Açıkalın (Gara Ana).

La trama de La rosa della vendetta

La trama de La rosa della vendetta inizia trent’anni prima dell’ambientazione principale, ai giorni nostri. La giovane Zafer è costretta a separarsi dall’amato Mustafa per sposare un uomo che non ama e con cui ha due figli, Gülcemal e Gülendam. Ferita e con il cuore indurito, Zafer non riesce ad affezionarsi ai bambini e, quando Mustafa riappare nella sua vita, decide di abbandonare la famiglia per seguirlo. Alla notizia che Zafer è incinta, il marito, sopraffatto dal dolore, si suicida. Gülcemal, furioso, uccide l’amante della madre.

In punto di morte, Mustafa lo maledice, predicendogli che non troverà mai l’amore. Anni dopo, ritroviamo Gülcemal adulto, segnato dal passato e diventato un uomo crudele. Tuttavia, la sua vita prende una piega inaspettata quando incontra la dolce Deva, che però mostra subito una certa repulsione per Gülcemal.

“Deva è una ragazza che ascolta il suo cuore in ogni decisione e non perde mai la speranza, nonostante le difficoltà che incontra. Lei e Gülcemal sono personaggi molto appassionati, e tra me e Murat è nata subito un’armonia che ci ha fatto calare immediatamente nella storia rendendola credibile”, ha spiegato l’attrice Melis Sezen.

Entusiasta è pure Murat Unalmis: “Sono contento di aver interpretato Gülcemal: un uomo molto ferito, ossessionato dal passato ma in cerca di guarigione”.

Quando e dove vedere La rosa della vendetta in tv e in streaming

La rosa delle vendetta è composta da 13 puntate: andrà in onda ogni venerdì sera su Canale 5 (salvo cambiamenti in palinsesto). Si partirà il 7 giugno per finire il 30 agosto. Farà dunque compagnia agli italiani per tutta l’estate. È possibile seguire la serie in streaming – gratuitamente – su Mediaset Infinity.