Ascolti tv del 21 giugno, Euro 2024, La rosa della vendetta o Quarto Grado

Fonte: Ufficio stampa Mediaset Gianluigi Nuzzo e Alessandra Viero conducono "Quarto Grado"

Con gli Euro 2024 la battaglia degli ascolti conduce sempre allo stesso risultato. Venerdì 21 giugno in prima serata su Rai 1 è toccato a Olanda-Francia tenere banco. Mentre su Canale 5 veniva trasmessa una nuova puntata della fiction La rosa della vendetta.

Prosegue il successo televisivo degli Euro 2024 dopo il boom della partita dell’Italia di giovedì scorso e in attesa di rivederla di nuovo in campo lunedì 24 giugno.

Per chi non segue il calcio, il palinsesto televisivo ha offerto su Rai 2 il secondo appuntamento con I casi della giovane Miss Fisher. Nell’episodio Nozze di sangue James è chiamato a indagare sull’omicidio di un bracciante avvenuto, il giorno prima di un matrimonio, nella tenuta dove lavora suo padre e dove lui è cresciuto. Peregrine cerca di aiutarlo, ma James è ancora molto freddo nei suoi confronti e la comparsa di una sua vecchia fiamma non aiuta le cose. Nel secondo episodio, intitolato Il misterioso caso del cane assassino, durante una mostra canina del Melbourne Kennel Club, una concorrente muore e il suo prezioso esemplare di razza collie viene sospettato dell’omicidio.

Su Rai 3 è andato in onda La bussola–Il collezionista di stelle, il documentario diretto da Andrea Soldani, che racconta la storia del locale che da quasi settant’anni ospita concerti ed esibizioni di cantanti e musicisti famosi in tutto il mondo: da Raffaella Carrà a Frank Sinatra, da Celentano ad Aretha Franklin.

Canale 5 ha trasmesso una nuova puntata de La rosa della vendetta, mentre su Rete 4 a Quarto Grado – Le storie si è concentrato sul caso Paganelli, la 78enne uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini. Dopo l’avviso di garanzia nei confronti di Louis Dassilva, gli investigatori proseguono con gli interrogatori. La relazione extraconiugale tra la nuora di Pierina, Manuela Bianchi, e Dassilva potrebbe celare il movente del delitto?

Al centro della puntata, anche la vicenda di Liliana Resinovich. Gli inquirenti cercano di capire come la donna sia morta e le indagini si stanno concentrando sull’orologio che Lilly indossava al polso: potrebbe essersi rovinato in seguito a una colluttazione?

Ascolti tv 21 giugno: la partita stravince

Venerdì 21 giugno 2024, su Rai1 va in onda la partita degli Europei – Olanda-Francia. Lo scontro diretto per gli Europei 2024 incolla al televisore 5.108.000 spettatori pari al 30.2% di share. Su Canale 5 viene trasmessa La Rosa della Vendetta che piace a 2.045.000 spettatori con uno share del 12.6%. Su Rai 2 I Casi della Giovane Miss Fisher intrattengono 734.000 spettatori (4.5%). Su Italia 1 Mi presenti i tuoi? diverte 871.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai 3 La Bussola – Il Collezionista di Stelle segna 588.000 spettatori e il 3.6%. Su Rete 4 Quarto Grado – Le Storie interessa un a.m. di 1.176.000 spettatori (9.6%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare raggiunge 458.000 spettatori e il 3.3%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Il telefono senza fili ottiene 268.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 436.000 spettatori (2.7%).

Access Prime Time, gli ascolti di venerdì 21 giugno

Venerdì 21 giugno 2024 Canale 5 manda in onda Paperissima Sprint che raccoglie 2.337.000 spettatori pari al 13.8%. Su Rai 2 TG2 Post raduna 625.000 spettatori (3.6%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine appassiona 1.097.000 spettatori (6.5%). Su Rai 3 Viaggio in Italia è visto da 1.066.000 spettatori (6.7%) e Un Posto al Sole piace a 1.508.000 spettatori (8.7%). Su Rete 4 Prima di Domani raggiunge 700.000 spettatori e il 4.2%. Su La7 Otto e Mezzo avvince 1.298.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 Tris per Vincere arriva a 260.000 spettatori pari all’1.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 595.000 spettatori (3.5%).

Gli ascolti del preserale

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene un ascolto medio di 2.302.000 spettatori pari al 22.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.246.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale 5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.389.000 spettatori (14.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.051.000 spettatori (17%). Su Rai 2, dopo TGSport Sera (.000 – %), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza .000 spettatori con il % e S.W.A.T. .000 spettatori con il %. Su Italia 1 Studio Aperto Mag sigla .000 spettatori (%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie .000 spettatori (%). Su Rai 3 le news dei TGR informano .000 spettatori (%). A seguire Blob segna .000 spettatori (%). Su Rete 4 Terra Amara interessa .000 spettatori (%). Su La7 Padre Brown raduna .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Celebrity Chef conquista .000 spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da .000 spettatori con il %.