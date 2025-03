Ascolti tv del 2 marzo: Imma Tataranni 4 contro Tradimento

Fonte: Ansa Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera

D0menica 2 marzo secondo appuntamento con le indagini di Imma Tataranni 4, con Vanessa Scalera che veste di nuovo i panni dello stimatissimo sostituto procuratore, personaggio apprezzato dal pubblico per la sua schiettezza e il suo temperamento. La fiction targata Rai, che è tornata in prima serata dopo il successo delle stagioni precedenti, si è scontrata con la dizi turca di Mediaset, Tradimento, che vanta non pochi affezionati.

Come sempre la domenica è la serata di Che tempo che fa: Fabio Fazio ha portato sul Nove il vincitore del Festival di Sanremo, Olly, e Stefano De Martino, che con la giusta dose di autoironia sa sempre come cavarsela. E sulle altre reti? Su Rai2 l’appuntamento è come sempre con N.C.S.I., che ha proposto i nuovi episodi della serie; su Rai3 invece Sigfrido Ranucci ha condotto una nuova puntata di Report.

Spazio all’informazione su Rete4 con Giuseppe Brindisi e Zona Bianca, mentre Italia1 ha proposto le inchieste inedite di Le Iene con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni. Come sono andati gli ascolti del 2 marzo? Scopriamolo insieme.

Articolo in aggiornamento dalle 10 in poi