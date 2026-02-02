Ascolti tv dell’1 febbraio, Cuori 3 tenta l’impresa contro Gerry Scotti e Fabio Fazio

Una domenica che porta aria di novità e conferme: tornano "Chi vuol essere milionario" e "Che Tempo Che Fa". Su Rai 1 va in onda la prima puntata di "Cuori 3"

IPA Gerry Scotti

La prima domenica di febbraio porta aria di novità nella sfida televisiva della prima serata: su Rai 1 torna Cuori, con la prima puntata della terza stagione. La serie che racconta le vicende dei medici che nel 1974 si destreggiano tra vicende personali e novità scientifiche all’Ospedale Molinette di Torino vede l’aggiunta nel cast Giulio Scarpati in una veste inedita e promette emozioni. Ma nella serata del 1 febbraio 2026 si confermano anche programma dal solido e continuato successo. Su Canale 5 infatti torna l’appuntamento con Chi vuol essere milionario, guidato da Gerry Scotti, mentre sul Nove Fabio Fazio inizia il nuovo mese di Che Tempo Che Fa con ospiti d’eccezione dal mondo della cronaca e dello spettacolo.

Sempre in prima serata, su Italia 1 vanno in onda Le Iene, mentre Rai 2 trasmette il film Mio padre è un sicario. Le inchieste di Report tornano invece su Rai 3, sotto la guida di Sigfrido Ranucci. Si conferma invece ancora una volta la sfida dell’access prime time con Gerry Scotti alla conduzione de La Ruota della Fortuna e Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi. Tutti i dati degli ascolti tv di domenica 1 febbraio.

