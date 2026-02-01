Che tempo che fa, anticipazioni dell’1 febbraio: Belen Rodriguez torna da Fazio

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Come ogni fine settimana, torna puntuale l’appuntamento con Che tempo che fa: domenica 1 febbraio Fabio Fazio, accompagnato dall’ironia di Luciana Littizzetto e dall’eleganza di Filippa Lagerbäck, accoglierà una rosa di grandi ospiti, tra intrattenimento, musica e momenti dedicati all’impegno civile.

Che tempo che fa, le anticipazioni dell’1 febbraio

Domenica 1 febbraio Fabio Fazio condurrà una puntata che promette di spaziare dalla cronaca internazionale alla grande commedia italiana, fino ai successi musicali del momento. Il momento più atteso della serata è l’intervista esclusiva ad Alberto Trentini.

L’operatore umanitario, liberato lo scorso 12 gennaio dopo ben 423 giorni di prigionia in un carcere di Caracas, racconterà per la prima volta in TV la sua drammatica esperienza in Venezuela con la ONG Humanity & Inclusion. Una testimonianza toccante che accenderà i riflettori sulla situazione dei diritti umani e sulla cooperazione internazionale.

La notizia della sua presenza in studio è stata diffusa da Fabio Fazio attraverso i propri profili social, accompagnata da un messaggio molto sentito: “423 giorni. È un’eternità, è più di un anno di vita. In questi 423 giorni siamo stati in ansia, abbiamo cercato di aiutarlo così come abbiamo potuto: c’è chi ha pregato per lui, chi ha fatto appelli, chi ha fatto cortei. La sua mamma è stata fortissima, unica, ha avuto un coraggio da leoni. Ebbene, si realizza per quel che mi riguarda un sogno vero e proprio: domenica, infatti, avremo in studio Alberto Trentini. Potrò abbracciarlo per me e per tutti voi e finalmente potremo scrivere la parola ‘fine’ nel modo migliore a questa storia così dolorosa che abbiamo vissuto tutti insieme”.

Gli altri ospiti di Fabio Fazio

Spazio anche alla leggerezza e al talento nella nuova puntata di Che tempo che fa: dopo il successo delle passate edizioni di Only Fun – Comico Show, Belen Rodriguez tornerà sotto i riflettori dello show con una presenza che promette scintille, per raccontare aneddoti dietro le quinte e anticipazioni sui concorrenti e le performance più divertenti.

In studio arriverà anche Antonio Albanese: l’attore e regista presenterà la sua nuova fatica cinematografica, la commedia Lavoreremo da grandi, in arrivo nelle sale nei prossimi giorni. Tra gli ospiti anche Geolier: il rapper napoletano, reduce dal successo travolgente dell’album Tutto è possibile (già disco d’oro in una settimana), racconterà il suo momento d’oro e il prossimo tour negli stadi.

Non mancherà l’analisi dei fatti del giorno con gli interventi di Mimmo Paladino, che parlerà della sua mostra dedicata al Memoriale della Shoah; Carlo Verdelli, in libreria dal 3 febbraio con il saggio Il diavolo in tasca, gli editorialisti Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, senza dimenticare il consueto punto scientifico con Roberto Burioni.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con Che tempo che fa – Il Tavolo: ci saranno Belen Rodriguez; Nino Frassica; Orietta Berti; Mara Maionchi; Diego Abatantuono, sul set del nuovo film Il malloppo di Volfango De Biasi; Kristian Ghedina, commentatore dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 sui canali Eurosport, su HBO Max e discovery+; Paolo Rossi, a teatro con gli spettacoli Operaccia satirica e Stand up classic; Giovanni Esposito; Francesco Paolantoni; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Ubaldo Pantani; Giucas Casella.

Dove e quando vedere Che tempo che fa

Il pubblico può seguire la nuova puntata di Che tempo che fa in diretta su Nove a partire dalle 19.30 circa, oppure in diretta streaming e on demand sul sito ufficiale della rete e su Discovery+, disponibile per tutti gli abbonati.