Ascolti tv del 5 luglio, tornano gli Europei in prima serata su Rai 1

Gli Euro 2024 tornano in prima serata con Portogallo-Francia su Rai 1 e si scontra con "La rosa della vendetta" su Canale 5 e Jennifer Aniston su Italia 1

Fonte: Getty Images Jennifer Aniston

In prima serata su Rai 1 sono tornati gli Europei 2024 con la partita Portogallo-Francia che ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori. Mentre su Canale 5 è andato in onda un nuovo episodio della fiction turca, La rosa della vendetta.

Gli appassionati di calcio sapevano dove sintonizzare la tv, ovviamente su Rai 1 per i quarti di finale di Euro 2024 che hanno visto scendere in campo alle 21 la Francia e il Portogallo.

Mentre Rai 2 ha trasmesso gli ultimi due episodi della seconda stagione di I casi della giovane Miss Fisher, protagonista è un’affascinante detective australiana che deve non soltanto trovare i colpevoli degli omicidi ma anche risolvere problemi della sua vita.

Su Rete 4 abbiamo ritrovato il consueto appuntamento con Quarto Grado – Le storie, mentre su Italia 1 è andato in onda il film E alla fine arriva Polly con Jennifer Aniston e Ben Stiller. Rai 3 ha risposto con Le cose che non ti ho detto con Annette Benning.

Prima serata, ascolti tv del 5 luglio: trionfa Portogallo-Francia

Su Rai1 il quarto di finale di Euro 2024 – Portogallo-Francia ha interessato 5.559.000 spettatori pari al 34,4% di share (primo tempo a 5.325.000 e il 31%, secondo tempo a 5.718.000 e il 34%, tempi supplementari a 5.516.000 e il 37,6%, rigori a 6.159.000 e il 48,3%). Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.104.000 spettatori con uno share del 12,6%. Su Rai2 I Casi della Giovane Miss Fisher intrattiene 710.000 spettatori (4,2%).

Su Italia1 …e alla fine arriva Polly ha incollato davanti al video 632.000 spettatori pari al 3,8%. Su Rai3 Le cose che non ti ho detto segna 671.000 spettatori e il 4%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 912.000 spettatori (6,6%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare raggiunge 395.000 spettatori e il 2.6%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Un due tre stella! ottiene 293.000 spettatori con l’1,8%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 399.000 spettatori (2,4%)

Access Prime Time, dati del 5 luglio

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.739.000 spettatori pari al 10,4%. Su Rai2 TG2 Post raduna 920.000 spettatori (5,4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.042.000 spettatori (6,3%). Su Rai3 Viaggio in Italia è visto da 820.000 spettatori (5,1%) e Un Posto al Sole appassiona 1.373.000 spettatori (8,1%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 658.000 spettatori e il 4,1% nella prima parte e 730.000 spettatori e il 4,3% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.015.000 spettatori (6%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 333.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 551.000 spettatori (3,3%).

Ascolti tv Preserale, dati del 5 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.836.000 spettatori pari al 17%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.445.000 spettatori pari al 18,5%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.125.000 spettatori (11,2%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.501.000 spettatori (11,9%). Su Rai2 il quarto di finale di Euro 2024 – Spagna-Germania totalizza 3.333.000 spettatori con il 27% (primo tempo a 2.334.000 e il 25,3%, secondo tempo a 3.278.000 e il 25,8%, tempi supplementari a 4.589.000 e il 29,6%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 246.000 spettatori (2,2%) e FBI: Most Wanted raccoglie 353.000 spettatori (2,4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.398.000 spettatori (10,2%). A seguire Blob segna 504.000 spettatori (3,2%). Su Rete4 Terra Amara interessa 498.000 spettatori (3,3%). Su La7 Padre Brown raduna 104.000 spettatori pari allo 0,8%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 200.000 spettatori (1,4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 300.000 spettatori con il 2,1%.