Ascolti tv del 14 gennaio, Black out 2 vince. De Martino spopola

Il martedì sera in tv è dedicato alle fiction. Su Rai1 ha debuttato la seconda stagione di Black out – Le verità nascoste con Alessandra Preziosi, mentre su Canale5 è andata in onda una nuova puntata di Amore e Vendetta – Zorro. Ma il vero fenomeno è Stefano De Martino che con Affari tuoi tocca il 28% di share.

Black out 2 su Rai1, con Alessandro Preziosi, Aurora Ruffino e Marco Rossetti, è iniziato dove è terminata la prima stagione. Un omicidio commesso sotto gli occhi degli spettatori da Umberto, il padre amorevole di Lara, che continua a nascondere la verità agli altri. Mille nuove domande e il dubbio che fuori dalla Valle potrebbe essere successo qualcosa di terribile, insieme all’arrivo di nuovi misteriosi personaggi a bordo di un elicottero, sono solo le prime delle molte tappe che porteranno a scoprire le tante verità nascoste contenute in questa seconda stagione.

Su Canale5 è andato in onda Amore e Vendetta – Zorro. Dopo che Nah-Lin ha attaccato Ramirez, il governatore mobilita tutti i propri uomini per cercare Zorro, punendo anche i nativi e i contadini, in quanto suoi sostenitori. Malgrado alcune remore, il capitano Monasterio esegue gli ordini. Lolita vede un gruppo di nativi dirigersi verso la tenuta di Diego e interviene con il padre. Diego da’ un ultimatum al governatore, che però non sembra lasciarsi spaventare.

Il resto della programmazione ha visto su Rai3 il film Tutto in un giorno con Penelope Cruz. Mentre su Rete4 è tornato l’appuntamento con È sempre cartabianca.

Prima serata, ascolti tv del 14 gennaio: Black out 2 vince col 17,8%

Su Rai 1 Blackout 2 incolla al piccolo schermo 2.916.000 spettatori pari al 17.8% di share (presentazione di 4 minuti: 4.618.000 – 22.2%, primo episodio: 3.219.000 – 17.1%, secondo: 2.605.000 – 18.9%). Su Canale5 il secondo appuntamento con Amore e Vendetta – Zorro conquista 1.513.000 spettatori con uno share del 10.4%. Su Rai2 Ma… Diamoci del Tour! in Europa intrattiene 920.000 spettatori pari al 5.1%.

Su Italia1 Mechanic: Resurrection piace a 1.561.000 spettatori (8.6%). Su Rai3 il film con Penelope Cruz, Tutto in un giorno segna 539.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 815.000 spettatori (5.9%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.456.000 spettatori e l’8.9%. Su Tv8 Una Principessa a Natale ottiene 560.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove Little Big Italy in replica raduna 325.000 spettatori (2.3%).

Access Prime Time, dati del 14 gennaio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 5.107.000 spettatori (24.4%), mentre Affari Tuoi raduna 6.178.000 spettatori (28.5%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.888.000 spettatori pari al 13.3%. Su Rai2 TG2 Post totalizza .000 spettatori con il %. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna .000 spettatori con il %. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da .000 spettatori (%), mentre Un Posto al Sole appassiona .000 spettatori (%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto .000 spettatori e il % nella prima parte e .000 spettatori e il % nella seconda parte. Su La7 8 ½ raccoglie .000 spettatori e il %. Su Tv8 Celebrity Chef ha interessato .000 spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 468.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 14 gennaio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.274.000 spettatori pari al 22.0%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.634.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.433.000 spettatori (17.2%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.488.000 spettatori (20.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (442.000 – 3.2%), Le Leggi del Cuore totalizza 347.000 spettatori con l’1.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 437.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 633.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.534.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 973.000 spettatori (4.9%) e Via dei Matti n.0 sigla 895.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa interessa 926.000 spettatori (4.7%). Su La7 il game show Famiglie d’Italia raduna 291.000 spettatori pari al 1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 412.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 356.000 spettatori con il 1.9%.