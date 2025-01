Chi è Alec, “il gemello” di Stefano De Martino

Il suo nome è Alec Magni Baraldi e ha praticamente conquistato i social con la partecipazione ad Affari Tuoi. Non solo perché è tornato a casa con un solo euro (dopo le vincite stellari degli scorsi mesi registrate nel programma), ma per la sua somiglianza con Stefano De Martino, di cui è già stato definito il “gemello”. Il giovane 24enne è tornato alla sua vita, ma sogna di tornare in tv: ecco chi è Alec Magni Baraldi e cosa sappiamo su di lui.

Alec Magni Baraldi, chi è il “gemello” di Stefano De Martino

Nella puntata di domenica 12 gennaio di Affari Tuoi, Alec Magni Baraldi, il giovane pacchista dell’Emilia-Romagna (precisamente da Castelvetro di Modena), ha avuto la possibilità di farsi valere, ma è tornato a casa con un solo euro: la sua avventura ad Affari Tuoi, tuttavia, potrebbe essere l’inizio di un futuro in televisione. Bello, simpatico e sportivo: studente all’Università di Modena con indirizzo Biotecnologie Mediche, inoltre ha avuto la possibilità di partecipare agli Europei di Football Americano Under 19, per poi passare all’atletica. In tv lo abbiamo visto al fianco di Stefano De Martino ad Affari Tuoi.

Proprio lui lo ha proclamato come suo “fratello gemello” e, in effetti, la somiglianza c’è. Durante la puntata da protagonista, l’ha affiancato l’amatissima mamma. E su Instagram, al termine dell’avventura, ha condiviso i suoi ringraziamenti al team di Affari Tuoi e alla Rai. “Grazie di cuore a tutti voi che avete condiviso con me questa incredibile esperienza ad Affari Tuoi. Un grazie speciale a mia mamma, la mia compagna di squadra, con cui ho vissuto ogni emozione di questa avventura unica. Un pensiero pieno d’affetto va anche ai miei amici pacchisti, la mia seconda famiglia, che hanno reso questo viaggio ancora più indimenticabile. Grazie alla Rai per l’opportunità”.

L’avventura ad Affari Tuoi

È stato Stefano De Martino a sostenere pubblicamente Alec in veste di suo “fratello”. Nel corso delle puntate, spesso il giovane è stato protagonista di alcuni sketch divertenti con il conduttore, che quando c’è da offrire uno show non si tira mai indietro, riuscendo nell’intento di intrattenere in modo puro e semplice. “Separati alla nascita, è là, Alec. Il modello nuovo, più giovane, la batteria dura di più”.

Puntata dopo puntata, Alec ha conquistato il grande pubblico di Rai1 (e i social): quando è stato il suo turno di giocare, domenica 12 gennaio, si è fatto valere, ma alla fine è tornato a casa con un euro. Una bella esperienza con una grande visibilità per il giovane (la puntata è stata vista da 6 milioni e 400mila spettatori), ma in molti ne sognano il ritorno a gran voce. “È questione di crederci o non crederci. Se anche dovessimo perdere, ci ho creduto fino in fondo, perché sono andato a prenderlo. Sono disposto a subire la sconfitta, quindi, tengo questo pacco”. Al termine della puntata, De Martino lo ha salutato con una speranza: che possa essere il primo di tanti euro. E, chissà, nel suo futuro potrebbe sempre esserci la televisione: “Spero di poter tornare presto in tv per vivere altre emozioni come queste”. E anche noi glielo auguriamo.