Fonte: Ansa Serena Rossi

Il ritorno di Mina Settembre 3 non poteva che essere un successo. La serie con Serena Rossi, ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni, è in onda su Rai1 dal 12 gennaio, dopo mesi di attesa in vista della messa in onda, e non ha deluso le aspettative. La sfida con Canale5 è impari: Tradimento ci prova ma la portata dei nuovi episodi sulla prima Rete hanno la meglio su qualsiasi risultato.

Su Italia1, invece, abbiamo assistito alle nuove inchieste de Le Iene, con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni, mentre su Rai3 è andato in onda il consueto appuntamento con Report che ancora non deve fare i conti con Che tempo che fa di Fabio Fazio, in pausa fino al 19 gennaio. Su Rai2 abbiamo invece visto i nuovi episodi di Goldrake U. Ampio spazio è stato concesso all’informazione e all’intrattenimento su Rete4 con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, a cui ha partecipato anche la conduttrice di Pomeriggio Cinque Myrta Merlino, sul Nove invece abbiamo visto il best of di Che tempo che fa. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti tv?

Prima serata, ascolti tv del 12 gennaio

Su Rai1 l’esordio di Mina Settembre 3 ha interessato 4.659.000 spettatori pari al 25.9% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.027.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 Goldrake U intrattiene 545.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.446.000 spettatori con il 10.3%. Su Rai3, Report segna 1.340.000 spettatori pari al 7.3%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 636.000 spettatori (4.4%). Su La7 Insider – Dietro la verità raggiunge 479.000 spettatori e il 3%. Su Tv8 Un miracolo sotto l’albero ottiene 324.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Che Tempo Che Fa – Best Of raduna 325.000 spettatori con il 2.4%.

Access Prime Time, dati del 12 gennaio

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 6.382.000 spettatori (30.9%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.662.000 spettatori pari al 12.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.343.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 900.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 817.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 1.153.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 494.000 spettatori pari al 2.4%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 506.000 spettatori (2.5%).

Ascolti tv Preserale, dati del 12 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.224.000 spettatori pari al 20.4%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.419.000 spettatori pari al 25%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.769.000 spettatori (18%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.352.000 spettatori (19.3%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (365.000 – 2.7%) e TG2 Dossier (292.000 – 2%), N.C.I.S. New Orleans totalizza 337.000 spettatori con il 2% nel primo episodio e 514.000 spettatori con il 2.7% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 497.000 spettatori (3%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 512.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.365.000 spettatori (13%). A seguire Blob segna 754.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 La Promessa interessa 924.000 spettatori (4.8%). Su La7 Uozzap! arriva a 231.000 spettatori e l’1.3%. Su Tv8 la partita di calcio Kings World Cup Nations ha conquistato 233.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Little Big Italy ha interessato 336.000 spettatori con il 2.1%.