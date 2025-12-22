Ascolti tv del 21 dicembre, Gerry Scotti si prende tutto. Rai1 in difficoltà

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Gerry Scotti

Doppia razione di Gerry Scotti, domenica 21 dicembre, in onda con La Ruota della Fortuna e poi con Chi vuol essere Milionario. Con una presenza ormai consolidata all’interno del palinsesto, il conduttore pavese è di certo la punta di diamante di questa stagione di Mediaset: a nulla sono serviti i cambiamenti in corsa e innestati nella nuova edizione di Stefano De Martino. L’access di Rai1 resta infatti indietro mentre il Biscione recupera terreno, confermando il programma anche per le feste natalizie.

Sul fronte prime time, Rai1 ha invece visto andare in onda lo speciale de L’Eredità dedicato a Telethon e condotto da Marco Liorni, mentre su Canale5, come abbiamo anticipato, abbiamo visto un nuovo episodio del torneo di Chi vuol essere Milionario. Su Italia1 è invece tornato il consueto appuntamento con Zelig On mentre su Rete4 è andato in onda Zona Bianca, con la conduzione di Giuseppe Brindisi. Su Rai3, invece, abbiamo assistito a una nuova puntata di Report di Sigfrido Ranucci mentre sul Nove è tornato Che Tempo che Fa per l’ultima puntata prima delle feste natalizie. Su Rai2, spazio a Lo Schiaccianoci e i quattro regni. Ma quali sono stati i risultati degli ascolti tv del 21 dicembre? Tutti i numeri.

Prima serata, ascolti tv del 21 dicembre

Su Rai1 L’Eredità – Gran Galà Telethon ha interessato 2.104.000 spettatori pari al 13.4% di share dalle 21,37 alle 23:55. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha conquistato 2.274.000 spettatori con uno share del 18.8% dalle 21,59 alle 1:02. Su Rai2 Lo schiaccianoci e i quattro regni intrattiene 851.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Zelig On incolla davanti al video 640.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Report segna 1.740.000 spettatori pari al 9.9%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 582.000 spettatori (4.4%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 517.000 spettatori e il 3.1%. Su Tv8 Quel lungo viaggio di Natale ottiene 416.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Che Tempo Che Fa, dopo la presentazione a 1.212.000 spettatori con il 6.2%, raduna 1.705.000 spettatori con il 9.8% e 782.000 spettatori con l’8% nella parte chiamata Il Tavolo.

Access Prime Time, dati del 21 dicembre

Su Rai1, dopo la presentazione di 5 minuti (3.963.000 – 20.6%), Affari Tuoi arriva a 4.814.000 spettatori (24.2%) dalle 20,46 alle 21,33. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 4 minuti (3.801.000 – 19.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.921.000 spettatori pari al 24.9% dalle 20,49 alle 21,56. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 883.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio e 841.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio. Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 800.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 542.000 spettatori e il 2.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 872.000 spettatori (4.4%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 518.000 spettatori e il 2.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 21 dicembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.098.000 spettatori pari al 21.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.349.000 spettatori pari al 25.5%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.993.000 spettatori (14.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.452.000 spettatori (15.3%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (333.000 – 2.5%), 9-1-1: Lone Star segna 280.000 spettatori con l’1.8% e 9-1-1 447.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 625.000 spettatori (4.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 548.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.387.000 spettatori (13.8%). A seguire Blob segna 827.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 La Promessa interessa 1.046.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 334.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (530.000 – 3.3%), Che Tempo Che Farà è la scelta di 588.000 spettatori pari al 3.3%.

