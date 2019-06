Sabrina Ferilli nuda sul grande schermo con un fisico perfetto: chirurgia o fitness?

editato in: da

Sabina Ferilli nuda sul grande schermo, come a vent’anni: chirurgia o attività fisica?

Sabrina Ferilli è tornata in grande stile sul grande schermo, nel film La grande bellezza di Sorrentino, e lo fa sfoggiando un fisico da urlo nei panni -per così dire- della spogliarellista Ramona.

“Io nuda nel film? Non è la prima volta. Basta guardare Diario di un vizio di Marco Ferreri, il mio primo ruolo da protagonista. Lì facevo una passeggiata nuda, presa di spalle. Qui faccio più o meno la stessa cosa.”, ricorda l’attrice in un’intervista a Mediaset. Il film a cui fa riferimento l’attrice risale al 1993, esattamente 20 anni fa. Più recente il suo spogliarello allo stadio in occasione dello scudetto della Roma, nel 2001. Inutile dire che il fisico era perfetto anche allora.

Quel che è certo è che l’attrice ha lasciato tutti senza fiato per la perfezione del suo corpo, adesso come allora: ci sarà lo zampino della chirurgia o solo di uno strenuo allenamento fitness? Chissà.