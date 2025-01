Fonte: IPA Serena Rossi

Si rinnova la sfida degli ascolti tv della domenica, con Mina Settembre 3 di Serena Rossi che fa la parte del leone fin dai primi episodi che sono andati in onda. La fiction di Rai1, tornata in onda a inizio gennaio con la terza stagione, si conferma leader della prima Rete e con un pubblico sempre più vasto nonostante le diverse stagioni già trasmesse. Dall’altra parte, Canale5 manda in onda la dezi turca, decisamente diversa dalle altre, intitolata Tradimento.

Spazio all’informazione e all’attualità con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, mentre su Rai3 è stata trasmessa una nuova puntata di Report che presto non sarà più interamente in mano a Sigfrido Ranucci. Su Italia1 invece abbiamo visto una nuova puntata di Le Iene, che torna con un doppio appuntamento martedì 28 gennaio. Sul Nove è invece andata in onda una nuova puntata di Che tempo che fa, nella quale abbiamo assistito alla pericolosa scivolata di Fabio Fazio che fortunatamente non ha avuto conseguenze. Ma chi avrà vinto la sfida degli ascolti tv del 26 gennaio? Ecco tutti i risultati.

Prima serata, ascolti tv del 26 gennaio

Su Rai1 il terzo appuntamento con Mina Settembre 3 ha interessato 4.470.000 spettatori pari al 24.6% di share (le anticipazioni della prossima settimana). Su Canale5 la dizi turca Tradimento ha conquistato 2.088.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 560.000 spettatori (2.7%). A seguire 9-1-1 Lone Star segna 531.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 – dalle 21:31 alle 0.56 – Le Iene incolla davanti al video 1.256.000 spettatori con l’8.8%. Su Rai3, preceduto da Report Lab (.000 – %) Report segna 1.356.000 spettatori pari al 6.5%, nella presentazione dalle 20:52 alle 21:39, e 1.578.000 spettatori con l’8.1% dalle 21:39 alle 22:53. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 556.000 spettatori (3.8%). Su La7 il documentario Hitler vs. Churchill: L’Aquila e il Leone raggiunge 494.000 spettatori e il 2.6%. Su Tv8 Cani Sciolti ottiene 355.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.618.000 spettatori con il 7.9%, nella presentazione dalle 20:15 alle 21:15, 1.935.000 spettatori con il 9.5% dalle 21:15 alle 22:32, e 866.000 spettatori con il 7.3% nella parte con il sottotitolo Il Tavolo rilevata dalle 22:34 alle 0.52 (L’importante è finire: 368.000 – 7.3%).

Access Prime Time, dati del 26 gennaio

Ascolti tv Preserale, dati del 26 gennaio