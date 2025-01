Si conclude la lunga pausa natalizia di "Che tempo che fa" che torna in onda contro "Mina Settembre 3": i risultati degli ascolti tv

Fonte: Ansa Fabio Fazio

Una domenica all’insegna dei grandi titoli, quella del 19 gennaio, che ha segnato il ritorno di Che tempo che fa dopo la lunga pausa natalizia. Fabio Fazio è infatti tornato in onda con l’intervista a Cecilia Sala ma anche quella a Papa Francesco, che ha presentato la sua autobiografia Spera. Dall’altra parte, su Rai1, è invece andata in onda una nuova puntata di Mina Settembre 3, che sta facendo benissimo in termini di ascolti tv.

Su Canale5 abbiamo invece visto i nuovi episodi di Tradimento, mentre su Rete4 è tornato il consueto appuntamento con l’attualità e l’approfondimento di Zona Bianca di Giuseppe Brindisi. Su Italia1, è stata trasmessa una nuova puntata de Le Iene, con Veronica Gentili e Max Angioni, invece su Rai3 sono state trasmesse le inchieste di Report guidate da Sigfrido Ranucci. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti tv del 19 gennaio? Vediamo come sono andati i programmi più seguiti.

Prima serata, ascolti tv del 19 gennaio

Su Rai1 Mina Settembre 3 ha interessato 4.343.000 spettatori pari al 24.2% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 1.886.000 spettatori con uno share dell’11.3%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 582.000 spettatori (2.8%) e 9-1-1: Lone Star 469.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.289.000 spettatori con il 9.2%. Su Rai3, Report segna 1.485.000 spettatori pari al 7.8%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 550.000 spettatori (3.8%). Su La7 La finestra di fronte raggiunge 280.000 spettatori e l’1.5%. Su Tv8 Petra ottiene 200.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove, Che Tempo Che Fa raduna 2.453.000 spettatori con il 12.1% nella prima parte e 958.000 spettatori con l’8% nella seconda parte chiamata Il Tavolo

Access Prime Time, dati del 19 gennaio

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 5.966.000 spettatori (28.7%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.600.000 spettatori pari al 12.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.216.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 1.035.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 808.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 610.000 spettatori (2.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 588.000 spettatori pari al 2.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 19 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.173.000 spettatori pari al 20.1%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.462.000 spettatori pari al 24.6%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.676.000 spettatori (17.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.512.000 spettatori (20%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (384.000 – 2.6%), Le Leggi del Cuore totalizza 235.000 spettatori con l’1.4% nel primo episodio e 294.000 spettatori con l’1.5% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 488.000 spettatori (3%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 602.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.390.000 spettatori (12.8%). A seguire Blob segna 825.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 La Promessa interessa 862.000 spettatori (4.4%). Su La7 Eden – Missione Pianeta arriva a 232.000 spettatori e l’1.3%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 341.000 spettatori (2%). Sul Nove Che Tempo Che Farà ha interessato 815.000 spettatori con il 4.3%.