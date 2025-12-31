Ascolti tv del 30 dicembre, Mamma ho perso l’aereo non ferma Gerry Scotti

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Gerry Scotti

Il 2025 volge al termine ma le vecchie competizioni non smettono di intrattenere. Questo è di sicuro il caso di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, ancora protagoniste di un testa a testa senza esclusione di colpi in cui il protagonista continua a essere Gerry Scotti. E in un martedì di fine anno, con l’attesissimo ritorno di Mamma ho perso l’aereo in televisione, l’access di Canale5 si conferma uno dei prodotti rivelazione di questa stagione. Non a caso, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non stravolgere il palinsesto e mandare comunque in onda La Ruota prima di Capodanno in Musica.

Se Italia1 ha riproposto il film cult con Macaulay Culkin, su Rai1 abbiamo invece assistito a La voce di Cupido. E ancora, su Rai2 abbiamo visto La casa dei fantasmi mentre su Rete4 andava in onda Zona Bianca con la conduzione di Giuseppe Brindisi. Su Canale5, invece, sono stati trasmessi i nuovi episodi di Io sono Farah. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti tv del 30 dicembre? Ecco i risultati dell’ultimo martedì dell’anno.

Gli ascolti tv del 30 dicembre sono disponibili dalle ore 10.

