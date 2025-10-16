La Volta Buona, pagelle 16 ottobre: il coraggio di Jolanda Renga (10) e la gaffe del sosia di Stefano De Martino (7)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Emozioni forti, storie importanti e il ricordo di figure chiave della televisione: la puntata del 16 ottobre de La Volta Buona è stata ricca di momenti importanti, fra risate, ma anche occasioni di riflessione e qualche gossip riguardo i personaggi più in vista del momento. Caterina Balivo, come sempre, ha tenuto il ritmo della puntata, intrattenendo il pubblico e i suoi ospiti, fra battute e leggerezza.

Le nostre pagelle della puntata de La Volta Buona, con i temi e i protagonisti di questo nuovo appuntamento.

Stefano De Martino conquista anche La Volta Buona. Voto (9)

Inutile negarlo, Stefano De Martino è ormai un volto di punta della Rai, capace di incuriosire e conquistare il pubblico. Lo sa bene Caterina Balivo che in apertura in questa puntata de La Volta Buona dedica un servizio proprio al conduttore e al successo di Affari Tuoi. Non mancano i commenti anche riguardo lo scontro fra la trasmissione Rai e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, con riflessioni che evidenziano il talento di entrambi i presentatori.

La gaffe del sosia di Stefano De Martino. Voto (7)

Dopo aver chiacchierato con i suoi ospiti, Caterina Balivo accoglie nello studio dello show anche Alec Magni Baraldi, il sosia di Stefano De Martino. Il ragazzo è stato fra i protagonisti di Affari Tuoi dove ha vinto, purtroppo, solamente un euro. Si è però guadagnato la fama di essere il “fratello minore” di Stefano per via della loro grandissima somiglianza. Un elemento sottolineato spesso anche del presentatore nel corso della trasmissione.

A suo agio di fronte alle telecamere e sorridente, Alec ha parlato dell’esperienza ad Affari Tuoi e della fama raggiunta, ma anche dei suoi progetti per il futuro. Incappando anche in una piccola gaffe quando Caterina Balivo gli ha chiesto quale fosse il suo primo ricordo televisivo. “Guardavo Gerry Scotti a Striscia la Notizia e Paperissima”, ha detto, causando la reazione di Caterina Balivo che ironicamente ha chiesto: “Qualcosa della Rai?”. Una pagina divertente della trasmissione che ha strappato più di un sorriso.

Il coraggio di Jolanda Renga. Voto (10)

Al centro del dibattito con gli ospiti anche la vicenda di Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga. La giovane infatti ha svelato di aver subito un ricatto da parte di una persona anonima che l’ha minacciata, affermando che avrebbe diffuso delle sue foto di nudo se non avesse ricevuto dei soldi.

“Venerdì ho ricevuto questo messaggio e mi sono spaventata, non per la minaccia in sé, perché so che non esistono queste mie foto da nessuna parte, però boh, ho pensato intelligenza artificiale, insomma, le ho pensate veramente tutte – ha spiegato la 21enne -. Volevo dire se vi è capitato di riceverlo, se lo riceverete mai, ma spero di no, non vi preoccupate. Ho bloccato il numero e ho chiamato subito mio padre, mia madre, chiunque potesse darmi una mano”.

Adriana Volpe ha lodato il coraggio di Jolanda che ha scelto di denunciare immediatamente quanto accaduto, diventando un esempio per chi ha subito un ricatto simile. “Denunciare è importante ed è l’unica soluzione”, ha detto.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi e Franco Di Mare. Voto (9)

Commozione e nostalgia nel ricordo di Fabrizio Frizzi e Franco Di Mare, due personaggi che hanno segnato la storia delle televisione e sono scomparsi prematuramente. Nel servizio lanciato da Caterina Balivo tanti filmati del passato in cui vediamo il conduttore, venuto a mancare nel marzo del 2018, e il giornalista, scomparso nel maggio del 2024. Due personalità di spicco e due professionisti capaci di portare leggerezza, ma anche grande cultura. La Balivo è apparsa commossa nel raccontare la loro storia, così come gli ospiti in studio.

Il compleanno di Wilma Goich in diretta. Voto (8)

L’ultima puntata de La Volta Buona è stata anche l’occasione per festeggiare il compleanno di Wilma Goich. L’artista, ospite nello studio dello show Rai, ha spento le candeline sulla torta, celebrando i suoi 80 anni. “Il mio segreto di felicità? Il fatto di essere single, quando non hai nessuno che ti rompe stai benissimo – ha detto -. Io comunque ho tanti amici, tante persone che mi vogliono bene e questo è importantissimo. Sono una che non cerca niente, ho avuto tanto e mi hanno tolto tanto, però sono qua e cerco di vivere al meglio”.

Wilma ha rivelato di aver festeggiato con tutta la famiglia: “Mio nipote mi ha fatto gli auguri alla mezzanotte; ieri sera abbiamo festeggiato insieme, siamo stati insieme in un ristorante di un amico – ha rivelato -. Rimpianti? Ad 80 anni hai tutto, rimpianti, gioie e dolori. Io voglio vivere come voglio io, non come vogliono gli altri; a questa età decido io”. La cantante ha poi scherzato: “Dal momento che sono ancora qua, voglio farlo al meglio… Cosa ho eliminato? Tutte le persone negative, sai quelle che ti chiamano la mattina e si lamentano… Io non lo faccio! Anche io ho i miei problemi ma mica telefono alle persone per lamentarmi”.

La figlia del signor No di Mike Bongiorno. Voto (8)

Apprezzatissima in studio anche la presenza di Anna, la figlia del signor No di Mike Bongiorno. Ludovico Peregrini, protagonista di numerosi show del celebre conduttore, in passato era stato ospite del salotto di Caterina Balivo. La presentatrice ha voluto ricordare l’eleganza dei Peregrini, scomparso di recente, e la sua dolcezza, dimostrata anche durante le interviste fatte in tv. “Papà in casa era il contrario del suo personaggio – ha rivelato la figlia del Signor No della televisione -, a me e mia sorella diceva sempre di sì. Ha avuto un’infanzia molto solitaria, quindi l’ha vissuta con noi figlie facendoci sempre giocare e divertire; amava la leggerezza, è stato un papà fantastico”.