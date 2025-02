Ascolti tv del 4 febbraio, Stefano De Martino contro Black out 2 o Endless Love

Fonte: Ansa Stefano De Martino

Martedì 4 febbraio Stefano De Martino è tornato in prima serata su Rai 2 con Stasera tutto è possibile e punta al podio degli ascolti tv, ma si ferma al 13% dello share. Ma su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata della serie Black out 2 e su Canale 5 l’episodio conclusivo di Endless Love. La competizione è alta e la guerra dello share è sempre più dura. Ed è la fiction Mediaset a vincere con il 14,6% di share.

Se con Affari Tuoi è imbattibile negli ascolti, Stefano De Martino vuole replicare con Stasera tutto è possibile su Rai 2 (la prima puntata aveva superato il 14% di share). E così ha invitato Peppe Iodice, Giulia Vecchio, Carmen Di Pietro, Ciro Priello e Mara Maionchi. Proprio a Mara Maionchi è stata dedicata una delle imitazioni di Vincenzo De Lucia, che ha vestito anche i panni di Maria De Filippi.

Intanto, Black out 2 con Alessandro Preziosi ha chiuso i battenti su Rai 1. Nell’ultima puntata la suspense è stata totale. L’elicottero ha subito un guasto, è l’ennesimo mistero. Per Giovanni troppe cose non tornano, non da ultimo, la morte di Natasha. Giovanni cerca la complicità di Marco per smascherare la poliziotta.

Canale 5 ha mandato in onda l’ultimo episodio di Endless Love, mentre su Italia 1 è stata trasmessa la partita di Coppa Italia, Atalanta-Bologna. Su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con È sempre Cartabianca.

Prima serata, ascolti tv del 4 febbraio: vince Endless Love su Black out. Battuto di poco

Su Rai 1 Black out 2 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share (primo episodio: 2.602.000 – 12.9%, secondo: 2.264.000 – 15.2%). Su Canale5 il gran finale di Endless Love conquista 2.728.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 la seconda puntata di Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.020.000 spettatori pari al 13%. Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Atalanta-Bologna incolla davanti al video 2.371.000 spettatori (11.5%). Su Rai3 Il Re di Napoli – Storia e Leggenda di Mario Merola segna 452.000 spettatori e il 2.3%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 713.000 spettatori (5%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.616.000 spettatori e il 9.5%. Su Tv8 Il Matrimonio del mio Migliore Amico ottiene 426.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove i due episodi in replica di Little Big Italy radunano una media di 373.000 spettatori (2.5%).

Access Prime Time, dati del 4 febbraio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al 5.174.000 spettatori (25.1%), mentre Affari Tuoi raduna 6.332.000 spettatori (28.9%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.342.000 spettatori pari al 15.3%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 518.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 – dalle 20:03 alle 20:49 – N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.142.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.264.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.625.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 924.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 893.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.819.000 spettatori e l’8.4%. Su Tv8 Celebrity Chef ha interessato 531.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 622.000 spettatori con il 2.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 4 febbraio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.257.000 spettatori pari al 23.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.571.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.163.000 spettatori (16.5%), mentre Avanti un altro ha convinto 3.282.000 spettatori (19.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (465.000 – 3.6%), Blue Bloods totalizza 460.000 spettatori con il 2.8%, nel primo episodio, e 558.000 spettatori con il 2.9%, nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 442.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 465.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.577.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 1.142.000 spettatori (5.9%) e Via dei Matti n.0 sigla 926.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 La Promessa interessa 900.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 317.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 439.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 312.000 spettatori con l’1.7%.